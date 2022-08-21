Во всей Украине объявили воздушную тревогу: взрывы слышали в Одесской области

Во всех украинских областях объявили о воздушной тревоге. Перед этим сирены звучали только на Востоке, на юге и в Центре Украины.

Сообщения о тревоге начали появляться ориентировочно в 02:46 21 августа. К сожалению, уже в 03:22 21 августа в Одессе местные жители услышали взрывы.

Читайте также В большинстве областей была воздушная тревога: в Днепре слышали взрывы

Во всех областях раздаются сирены

Воздушная тревога была объявлена ​​в:

Одесской;

Николаевской;

Херсонской;

Запорожский;

Кировоградской;

Черкасской;

Днепропетровской;

Полтавской;

Донецкий;

Харьковской;

в Сумской и всех других областях.

Правда, в Луганской области сигнал воздушной тревоги объявили еще 4 апреля и до сих пор там нет отбоя.

Также в Украине нет информации о тревогах с территории временно оккупированного Крыма.

Взрывы раздались в Одессе

Суспільне сообщило, что в Одессе прогремели взрывы ориентировочно в 03:22 21 августа. То есть спустя почти 40 минут после объявления тревоги. Людей призывают находиться в укрытиях отбоя.

Кратко о циничной атаке по мирным в Вознесенске

20 августа россияне атаковали Вознесенск Николаевской области. Враги попали в 5-этажный жилой дом. В результате атаки есть раненые. Предварительно известно о 12 раненых, из которых четверо – дети.

Стоит вспомнить, что в результате атаки по Вознесенску обломок вырвал ребенку глаз. Ее лечат в Николаеве.

Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева заявила, что вблизи пятиэтажки, которую обстреляли россияне, нет никаких военных объектов.

Смотрите также – оккупанты цинично признали атаку по Николаевщине: видео