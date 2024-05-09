В большинстве областей тревога: угроза применения баллистики

В большинстве областей Украины объявили о воздушной тревоге.

Воздушные силы ВСУ заявили, что враг может атаковать баллистическим вооружением с северо-восточного направления. Тревоги начали объявлять ориентировочно в 14:22 9 мая.

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Что известно о тревоге в Украине

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления,

– предупредили военные ориентировочно в 14:23.



Воздушная тревога в Украине / Скриншот

