В большинстве областей тревога: угроза применения баллистики
9 мая 2024, 14:25Читати новину українською
В большинстве областей Украины объявили о воздушной тревоге.
Воздушные силы ВСУ заявили, что враг может атаковать баллистическим вооружением с северо-восточного направления. Тревоги начали объявлять ориентировочно в 14:22 9 мая.
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Что известно о тревоге в Украине
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления,
– предупредили военные ориентировочно в 14:23.