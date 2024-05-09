Повітряні сили ЗСУ заявили, що ворог може атакувати балістичним озброєнням з північно-східного напрямку. Тривоги почали оголошувати орієнтовно о 14:22 9 травня.
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Що відомо про тривогу в Україні
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку,
– попередили військові орієнтовно о 14:23.
Повітряна тривога в Україні / Скриншот
Росія масовано атакувала Україну
- Росія вночі проти 8 травня атакувала Україну ракетами та дронами. По наших областях запустили 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Серед них була одна 1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал".
- Наші військові знищили 59 повітряних цілей. Зокрема, 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69, 20 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.
- Росіяни атакували українську енергоструктуру. Вороги пошкодили обладнання на одному з об'єктів Укренерго у Центрі, а також три теплоелектростанції ДТЕК.
- Також ворог поцілив у об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі Львівщини та вдарив по об'єкту генерації енергії у Червоноградському районі.