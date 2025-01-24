В большинстве областей Украины объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
Воздушную тревогу в ряде регионов Украины объявляли вечером 24 января. В Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашей области, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно об угрозе
Ориентировочно в 19:58 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока, в областях, где объявлена воздушная тревога. По данным мониторинговых каналов, угрозу фиксируют воронежской области России.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
Таким образом, по состоянию на 20:00 об опасности известили жителей Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.
Карта воздушной тревоги: где существует опасность
Никаких дополнительных деталей на этот счет пока не обнародовали.
Обновлено. Около 20:22 объявили отбой воздушной тревоги по областям.