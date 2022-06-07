Почти по всей территории Украины была воздушная тревога: в Харькове слышали взрывы

Вечером 7 июня почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Жителям этих областей необходимо пройти в укрытия.

Воздушная тревога на Востоке и в Центре страны

В безопасном месте нужно находиться до второй сирены, которая будет означать отбой воздушной тревоги. Игнорировать сирены или выходить из укрытия раньше нельзя – соблюдение правил безопасности может спасти жизнь.

Обратите внимание Взрыв в Херсоне и жуткие ракетные обстрелы Николаевщины: основное за 104 день войны

По состоянию на 20:10 угроза воздушного удара в:

Луганской,

Донецкой,

Харьковской,

Запорожской,

Днепропетровской,

Полтавской,

Сумской,

Черниговской,

Киевской,

Черкасской,

Кировоградской,

Николаевской,

Одесской,

Житомирской,

Винницкой,

Волынской,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Черновицкой,

Тернопольской,

Закарпатской,

Ровненской областях.

Заметим, что в Луганской области воздушную тревогу не отменяли с 4 апреля. Сирены не прозвучали только во временно оккупированной Херсонской области.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 20:10 / Скриншот

В 20:28 в сети появилась информация о взрывах в Харькове. Их слышали очевидцы. Обратите внимание, что может работать противовоздушная оборона.

Если вы станете свидетелем или услышите звуки взрывов, не распространяйте фото, видео или геолокации в сети. Это может сыграть на руку врагу.

Читайте также Враг изо всех сил пытается наступать на Северодонецк: карта боевых действий по состоянию на 7 июня

Последние случаи российских ударов по украинским городам

7 июня россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Они ударили по одному из жилых районов города. Известно об одном погибшем и 3 раненых людях. По словам городского главы Игоря Терехова, российский агрессор не дает Харькову покоя и постоянно держит людей в напряжении.

В ночь на 7 июня оккупанты нанесли ракетный удар по центру Курахово Донецкой области. Вражеский снаряд упал возле детского сада. Было повреждено 3 пятиэтажки.

Вечером 6 июня враг обстрелял детсад в Степногорске на Запорожье. Осколками выбило около 100 окон. Один человек получил ранения, его госпитализировали.

К теме – Коваленко рассказал, что таких обстрелов, как в феврале больше не будет: смотрите видео