Почти по всей территории Украины была воздушная тревога: в Харькове слышали взрывы

7 июня 2022 , 19:49
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Карта воздушных тревог

Вечером 7 июня почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Жителям этих областей необходимо пройти в укрытия.

Воздушная тревога на Востоке и в Центре страны

В безопасном месте нужно находиться до второй сирены, которая будет означать отбой воздушной тревоги. Игнорировать сирены или выходить из укрытия раньше нельзя – соблюдение правил безопасности может спасти жизнь.

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По состоянию на 20:10 угроза воздушного удара в:

  • Луганской,
  • Донецкой,
  • Харьковской,
  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Черниговской,
  • Киевской,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Волынской,
  • Ивано-Франковской,
  • Львовской,
  • Черновицкой,
  • Тернопольской,
  • Закарпатской,
  • Ровненской областях.

Заметим, что в Луганской области воздушную тревогу не отменяли с 4 апреля. Сирены не прозвучали только во временно оккупированной Херсонской области.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 20:10 / Скриншот

В 20:28 в сети появилась информация о взрывах в Харькове. Их слышали очевидцы. Обратите внимание, что может работать противовоздушная оборона.

Важно! Если вы станете свидетелем или услышите звуки взрывов, не распространяйте фото, видео или геолокации в сети. Это может сыграть на руку врагу.

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Автор: Софія Гусєва