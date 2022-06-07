Почти по всей территории Украины была воздушная тревога: в Харькове слышали взрывы
Источник:Карта воздушных тревог
Вечером 7 июня почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Жителям этих областей необходимо пройти в укрытия.
Воздушная тревога на Востоке и в Центре страны
В безопасном месте нужно находиться до второй сирены, которая будет означать отбой воздушной тревоги. Игнорировать сирены или выходить из укрытия раньше нельзя – соблюдение правил безопасности может спасти жизнь.
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По состоянию на 20:10 угроза воздушного удара в:
- Луганской,
- Донецкой,
- Харьковской,
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Полтавской,
- Сумской,
- Черниговской,
- Киевской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Житомирской,
- Винницкой,
- Волынской,
- Ивано-Франковской,
- Львовской,
- Черновицкой,
- Тернопольской,
- Закарпатской,
- Ровненской областях.
Заметим, что в Луганской области воздушную тревогу не отменяли с 4 апреля. Сирены не прозвучали только во временно оккупированной Херсонской области.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 20:10 / Скриншот
В 20:28 в сети появилась информация о взрывах в Харькове. Их слышали очевидцы. Обратите внимание, что может работать противовоздушная оборона.Важно! Если вы станете свидетелем или услышите звуки взрывов, не распространяйте фото, видео или геолокации в сети. Это может сыграть на руку врагу.
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Последние случаи российских ударов по украинским городам
- 7 июня россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Они ударили по одному из жилых районов города. Известно об одном погибшем и 3 раненых людях. По словам городского главы Игоря Терехова, российский агрессор не дает Харькову покоя и постоянно держит людей в напряжении.
- В ночь на 7 июня оккупанты нанесли ракетный удар по центру Курахово Донецкой области. Вражеский снаряд упал возле детского сада. Было повреждено 3 пятиэтажки.
- Вечером 6 июня враг обстрелял детсад в Степногорске на Запорожье. Осколками выбило около 100 окон. Один человек получил ранения, его госпитализировали.