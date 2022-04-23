В большинстве областей Украины – воздушная тревога: немедленно в укрытие
23 апреля 2022 , 22:31Читати новину українською
В большинстве областей Украины по состоянию на 22:30 23 апреля раздается сигнал воздушной тревоги. Людей призывают немедленно идти в укрытие гражданской защиты.
Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое тревоги. Пренебрегать этим правилом запрещено, ведь оно спасает жизнь.
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Об опасности предупреждают жителей таких областей:
- Львовской;
- Тернопольской;
- Ивано-Франковской;
- Ровненской;
- Хмельницкой;
- Житомирской;
- Винницкой;
- Киевской;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Полтавской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Луганской.
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