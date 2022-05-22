В большинстве областей Украины воздушная тревога – все в укрытие
22 мая 2022 , 17:43Читати новину українською
На севере, в центре и на востоке Украины объявлена воздушная тревога. 13 областей находятся под риском обстрелов россиян.
В большей части областей Украины раздаются сирены – жители 13 регионов должны идти в укрытие.
Постапокалиптическая картина: эксклюзивный фоторепортаж с рынка после мощного обстрела Харькова
Воздушная тревога объявлена в 13 областях:
- Киевской и городе Киеве;
- Житомирской;
- Винницкой;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Запорожской;
- Донецкий;
- Луганский.
С временно оккупированной Херсонщины данных о воздушных тревогах нет более месяца.
Тревожность длится в Луганской области уже 47 дней – с 4 апреля сирены не стихают.Обратите внимание! Важно не публиковать фото и видео с последствиями вражеских обстрелов, если они случятся. Также при воздушной тревоге нельзя распространять адреса мест "прилетов". Это только корректирует огонь врага.
Что делать во время воздушной тревоги
- Во время воздушной тревоги следует сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию или хранилищу.
- Если вблизи его нет, в ГСЧС рекомендуют воспользоваться "правилом двух стен". Необходимо пойти в комнату без окон внутри дома или квартиры и держаться поближе к опорной стене.
- Кроме этого, если есть такая возможность, следует сообщить о воздушной тревоге своих пожилых или маломобильных соседей и помочь им добраться до безопасного места.
- В укрытие рекомендуют взять мобильный телефон, чтобы следить за уведомлениями местных департаментов гражданской защиты. Именно на их официальных телеграммах-каналах публикуют сообщения об отбое воздушной тревоги.
- Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя, объявляемого тогда, когда угроза вражеского ракетного обстрела исчезает.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В США заявили, что Украина выиграла битву за Харьков