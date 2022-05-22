В большинстве областей Украины воздушная тревога – все в укрытие

На севере, в центре и на востоке Украины объявлена воздушная тревога. 13 областей находятся под риском обстрелов россиян.

В большей части областей Украины раздаются сирены – жители 13 регионов должны идти в укрытие.

Постапокалиптическая картина: эксклюзивный фоторепортаж с рынка после мощного обстрела Харькова

Воздушная тревога объявлена в 13 областях:

Киевской и городе Киеве;

Житомирской;

Винницкой;

Черкасской;

Черниговской;

Сумской;

Полтавской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Харьковской;

Запорожской;

Донецкий;

Луганский.

С временно оккупированной Херсонщины данных о воздушных тревогах нет более месяца.

Тревожность длится в Луганской области уже 47 дней – с 4 апреля сирены не стихают.

Что делать во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги следует сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию или хранилищу.

Если вблизи его нет, в ГСЧС рекомендуют воспользоваться "правилом двух стен". Необходимо пойти в комнату без окон внутри дома или квартиры и держаться поближе к опорной стене.

Кроме этого, если есть такая возможность, следует сообщить о воздушной тревоге своих пожилых или маломобильных соседей и помочь им добраться до безопасного места.

В укрытие рекомендуют взять мобильный телефон, чтобы следить за уведомлениями местных департаментов гражданской защиты. Именно на их официальных телеграммах-каналах публикуют сообщения об отбое воздушной тревоги.

Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя, объявляемого тогда, когда угроза вражеского ракетного обстрела исчезает.

Важно не публиковать фото и видео с последствиями вражеских обстрелов, если они случятся. Также при воздушной тревоге нельзя распространять адреса мест "прилетов". Это только корректирует огонь врага.Взрывы в городах могут раздаваться и от работы противовоздушной обороны. Следите за обновлением и доверяйте информацию только из официальных источников. Сигнал воздушной тревоги нельзя игнорировать ни в коем случае. Наша противовоздушная оборона сбивает значительное количество враждебных целей в небе, однако всегда остается риск, что какая-то ракета или ее обломки приземлятся на населенные пункты. Никогда нельзя определить вперед, куда ударит Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США заявили, что Украина выиграла битву за Харьков