В Запорожской области во время тревоги прогремели взрывы: россияне нанесли ракетный удар

В части областей Украины 30 сентября объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Местные жители сообщают, что в Запорожье уже прогремели взрывы. Призываем читателей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти в укрытие.

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В Запорожье во время тревоги прогремели взрывы

Во время воздушной тревоги в Запорожье прогремело несколько мощных взрывов. Об опасности в городе и области предупредили около 08:50. Тогда же тревогу объявили и в Донецкой области. В ВСУ объяснили, что опасность связана с активностью вражеской тактической авиации.

Около 10:10 в Запорожской области прогремел мощный взрыв. Через несколько минут – еще один. После взрывов в Запорожье тревога начала распространяться по стране. Об угрозе предупредили в:

Черниговской,

Черкасской,

Кировоградской,

Сумской,

Полтавской,

Днепропетровской,

Харьковской,

Херсонской,

Николаевской областях.

В Воздушных силах предупредили, что тревогу объявили в этих регионах из-за угрозы применения баллистического вооружения.



Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 10:45 / Скриншот

По состоянию на 11:15 в большинстве регионов отменили воздушную тревогу. "Красными" остаются только Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области. Около 12:10 во всех областях Украины отменили воздушную тревогу.

Россия нанесла ракетный удар

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что Россия нанесла два ракетных удара по территории области. Взрывы прогремели в Матвеевской территориальной общине.

Сегодня, в период времени с 10:06 до 10:20 военными РФ нанесено 2 ракетных удара (тип ракет устанавливается) по территории Матвеевской ОТО. По предварительной информации, в результате ударов повреждены 5 домов и объект критической инфраструктуры,

– сообщил Малашко.

Сейчас известно о 5 пострадавших, из которых одного – госпитализировали. Другие раненые получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации.

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