В Запорожской области во время тревоги прогремели взрывы: россияне нанесли ракетный удар
В части областей Украины 30 сентября объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Местные жители сообщают, что в Запорожье уже прогремели взрывы. Призываем читателей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти в укрытие.
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В Запорожье во время тревоги прогремели взрывы
Во время воздушной тревоги в Запорожье прогремело несколько мощных взрывов. Об опасности в городе и области предупредили около 08:50. Тогда же тревогу объявили и в Донецкой области. В ВСУ объяснили, что опасность связана с активностью вражеской тактической авиации.
Около 10:10 в Запорожской области прогремел мощный взрыв. Через несколько минут – еще один. После взрывов в Запорожье тревога начала распространяться по стране. Об угрозе предупредили в:
- Черниговской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Днепропетровской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Николаевской областях.
В Воздушных силах предупредили, что тревогу объявили в этих регионах из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 10:45 / Скриншот
По состоянию на 11:15 в большинстве регионов отменили воздушную тревогу. "Красными" остаются только Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская и Николаевская области. Около 12:10 во всех областях Украины отменили воздушную тревогу.
Россия нанесла ракетный удар
Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что Россия нанесла два ракетных удара по территории области. Взрывы прогремели в Матвеевской территориальной общине.
Сегодня, в период времени с 10:06 до 10:20 военными РФ нанесено 2 ракетных удара (тип ракет устанавливается) по территории Матвеевской ОТО. По предварительной информации, в результате ударов повреждены 5 домов и объект критической инфраструктуры,
– сообщил Малашко.
Сейчас известно о 5 пострадавших, из которых одного – госпитализировали. Другие раненые получили медицинскую помощь на месте и отказались от госпитализации.
Россия ночью атаковала "Шахедами"
- Россияне в ночь на 30 сентября атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ 29 сентября около 20:20 зафиксировали запуск российскими военными нескольких групп дронов-камикадзе. Враг запустил их из района полигона Чауда, что во временно оккупированном Крыму.
- Враг атаковал разные регионы Украины дронами-камикадзе. К сожалению, зафиксировали прилет в Винницкой области, взрыв прогремел около 00:17. Глава Винницкой ОВА сообщил, что под атакой россиян оказался объект инфраструктуры. Пока о разрушениях, жертвах или пострадавших информация не поступала.
- Направили россияне дроны-камикадзе и на Одесскую область. В ОК "Юг" сообщили, что враг до сих пор имеет целью уничтожать портовую инфраструктуру Одесской области.
- В Воздушных силах на утро 30 сентября отчитались, что всего было зафиксировано около 40 ударных БПЛА "Shahed-131/136". Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено 30 "Шахедов" в пределах Одесской, Николаевской и Винницкой областей.