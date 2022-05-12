В большинстве областей Украины – воздушная тревога
В большинстве областей Украины по состоянию на 17:17 12 мая раздается сигнал воздушной тревоги. Местным жителям необходимо немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге нельзя. Пребывание в месте безопасности спасает жизнь, напоминает 24 канал.
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По состоянию на 17:17, об угрозе сообщают жителям:
- Киева;
- Черкасской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Днепропетровской области;
- Луганская область;
- Запорожской области;
- Донецкой области;
- Сумская область.
Полтавская ОВА сообщила о ракетном ударе
Около 17:22 Полтавская ОВА заявила, что 4 вражеских ракеты попали в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Детали пообещали предоставить позже.
Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе. Подробности впоследствии. Не оставляем укрытия,
– говорится в сообщении.
Обстрелы 12 мая
Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил, что российские захватчики открыли огонь из реактивных систем залпового огня по Малой Даниловке. Кроме того, враг обстрелял Дергачи. По данным Синегубова, жертвой обстрелов стал один человек. Кроме того, известно о трех пострадавших.
Силы обороны Запорожского края сообщили, что на территории области противовоздушная оборона успешно отразила вражескую атаку. Руслан Ткачук – пресс-секретарь Сил обороны Запорожского направления – сообщил, что ракету перехватили в воздухе. Она разорвалась над инфраструктурным объектом в населенном пункте недалеко от областного центра. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Объект претерпел значительные разрушения.
ОК "Север" также сообщила, что в ночь на 12 мая российские захватчики дважды обстреляли Новгород-Северский на Черниговщине. В частности, враг разрушил легендарный лицей-гимназию имени Константина Ушинского. Там учился Пантелеймон Кулиш. Владимир Шкарпитко – первый заместитель руководителя Новгород-Северского РВА – подчеркнул, что учебное заведение пережило за 200 лет своей истории многие войны. Однако его уничтожили русские захватчики. В то же время Шкарпитко отметил: легендарное учебное заведение отстроят.
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