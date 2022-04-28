В большинстве регионов Украины – воздушная тревога: направляйтесь в укрытие
28 апреля 2022 , 18:34Читати новину українською
В большинстве областей Украины сейчас раздаются сирены. Нужно немедленно спуститься в укрытие.
По состоянию на 18:33 воздушная тревога в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Луганской и Киевской областях. А также – в самом Киеве.
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Кроме того, по состоянию на 18:37 воздушной тревоги нет в таких областях:
- Херсонская.
- Винницкая
- Хмельницкая
- Черновицкая
- Ивано-Франковска.
- Тернопольская.
- Волынская.
- Львовская.
- Закарпатская.
Воздушная тревога сейчас продолжается во многих регионах Украины / Фото alerts.in.ua
Напомним, в ночь на 27 апреля в Полтавской области воздушная тревога длилась почти всю ночь.