В большинстве областей Украины тревога: россияне обстреливают Дергачи

Пока украинцы отмечают 31-ю годовщину своей Независимости, россияне выпускают ракеты по нашим городам. Днем 24 августа сирены, извещающие об опасности авиаудара, завыли во многих областях Украины.

"Волна сирен" уже охватила всю восточную, южную, а также части центральной и северной Украины.

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По состоянию на 10:30 тревоги пока нет в западных регионах. В Дергачевском городском совете заявили, что российские оккупанты обстреливают Дергачи из артиллерии.

Где объявили воздушную тревогу

Днем 24 августа сирены завыли в:

Донецкой,

Луганской (с 4 апреля),

Харьковской,

Запорожский,

Днепропетровской,

Херсонской,

Николаевской,

Одесской,

Кировоградской,

Полтавской,

Сумской,

Черкасской,

Киевской,

Винницкой,

Житомирской областях.

Воздушная тревога в Украине / Карта Alerts.in.ua

Угроза от россии на День Независимости Украины

Украинские разведчики предупредили о высокой угрозе массовых ракетных обстрелов и провокации накануне и после Дня Независимости. Поэтому в разных городах на несколько дней ввели дополнительные ограничения. Так, в большинстве украинских городов:

отменили массовые празднования,

усилили дежурство правоохранителей,

продлили время комендантского часа.

Заметим, что соблюдение правил безопасности спасает жизнь. Есть угроза, что россия может нанести удары по:

центрах принятия решений,

военных объектах,

объектах оборонной промышленности,

критической инфраструктуры и расположенных рядом жилых массивов.

Из-за повышенной угрозы и ядерного шантажа россии в Украине даже ввели новые сигналы тревоги. Они будут сообщать о радиационной и химической опасностях, а также требовании эвакуироваться. Ознакомиться со звучанием этих сигналов можно здесь.

Добавим, что вражеская фсб хотела организовать в Украине постановочные "протесты" ко Дню Независимости. По замыслу вражеских спецслужб, "митингующие" должны были активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео. Но наша СБУ планы разоблачила и помешала им.

Организаторами псевдоакций должны были стать бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова". В настоящее время их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне.

Взрывы на День Независимости: куда попали оккупанты

В первые минуты Дня Независимости сирены взвыли в Запорожье и Харькове. Во время воздушной тревоги слышали серию взрывов. Впоследствии в Запорожской ОВА подтвердили, что российские оккупанты снова атаковали областной центр. российские ракеты попали в объекты инфраструктуры. Однако на этом враг не остановился и атаковал Запорожье второй раз за ночь.

День Независимости начался неспокойно и в Луганской области. Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, 35 мощными обстрелами и тремя ракетными ударами россияне "поздравили" Луганщину с праздником. Вражеские снаряды ударили и по Николаевщине. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что есть пострадавшие люди.

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