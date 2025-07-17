В бригаде "Рубеж" назвали главный вызов в работе с наземными роботизированными комплексами

Работу, которую в начале полномасштабного вторжения выполняли дроны-разведчики Mavic, сегодня дополняют FPV-дроны, дроны на оптоволокне. Сейчас на первый план выходят современные наземные роботизированные комплексы.

Об этом в эфире 24 канала отметил офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш. Он объяснил, что НРК могут использоваться для уничтожения противника, а также применяться в логистике.

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НРК позволяют спасать жизни военным

Он добавил, что для армии Украины, которая по численности, количеством ресурсов и личного состава в разы меньше, НРК должны стать основой. То есть выносить раненых, доставлять воду, еду, боеприпасы на позиции – все это должны выполнять НРК.

У нас тотальный дефицит личного состава, и это касается абсолютно всех Сил обороны Украины. Такие направления, как беспилотные авиационные комплексы, должны быть обеспечены на 100%, ведь значительную часть работы выполняет большое количество личного состава, одновременно не находясь непосредственно на линии боевого соприкосновения,|

– рассказал Андрей Отченаш.

Он добавил, что военные могут находиться в условной безопасности, выполнять чрезвычайно большой объем работы и уничтожать значительное количество противника. И одновременно оставаться живыми и невредимыми. Жизнь военнослужащих – это приоритет номер один.

Нужно большое количество людей для НРК

Для работы с НРК требуется значительное количество людей. Двое военных отвечают за доставку наземного роботизированного комплекса к линии боевого соприкосновения. Еще двое – пилоты, которые непосредственно управляют НРК.

Отдельные люди занимаются загрузкой комплекса всем необходимым для выполнения логистических задач. И это еще не полный перечень специалистов, которые привлечены к работе с НРК.

В 2023-м году мы помогали заносить боеприпасы побратимам, которые стреляли из гранатомета на МК. Ты идешь эти 1,5 километра – по открытой местности, по болоту, очень медленно, неся огромное количество боеприпасов. А это – немалый вес! Конечно, тебя может заметить противник. Нас обстреливали из "Градов", минометов, чтобы уничтожить логистические маневры. А сейчас все это делает один дрон,

– рассказал Отченаш.

Он добавил, что даже если какой-то дрон будет уничтожен, хотя бы и стоимостью 500 000 гривен – это ничто по сравнению с человеческой жизнью. Ни один дрон не стоит гибели военнослужащего.

Также он отметил, что, как и в случае с FPV-дронами и всеми беспилотными авиационными комплексами, самое трудное – это не управление дроном. Управлять дроном действительно можно научиться – это не так сложно.

Самое сложное – это внутренние компоненты наземного роботизированного комплекса. Ведь для того, чтобы НРК поехал, нужно большое количество электроники, прошивок, различных деталей.