В Бриловке Херсонской области сообщают о взрывах: могут детонировать склады оккупантов
Источник:телеграм-канал "Х**вий Херсон"
По данным телеграм-канала, в поселке Бриловка в Херсонской области слышны взрывы. Сообщается, что ВСУ попали в боекомплект врага.
Взрывы в Бриловке слышали в ночь на 29 июля. На видео, распространяющих телеграммы, видны сильные вспышки.
Обстрел центра Харькова, вражеские склады продолжают детонировать: главное за 156 день войны
Денотируют склады кафиров
В сети пишут, что взрывы были достаточно сильны, ведь у многих выбило окна.
В начале видео видны искры. ВСУ попали в дежурный боекомплект,
– говорится в сообщении.
Из видео очевидцев можно увидеть, что пожар, произошедший в результате обстрела, достаточно серьезный. Небо над поселком полностью красное.
Официальной информации о денотировании вражеского БК еще нет.
В Бриловке сообщают о детонировании вражеского БК / Скриншот видео
Последние данные о потерях врага
Всего за сутки 27 июля украинские военные уничтожили 160 российских кафиров Всего на войне против Украины погибли 40 230 захватчиков.
Общие потери в технике составляют:
- танков – 1742 единицы (+4);
- боевых бронированных машин – 3 979 единиц (+8);
- артиллерийских систем – 894 единицы (+11);
- РСЗО – 258 единиц;
- средств ПВО – 117;
- самолетов – 222 единицы;
- вертолетов – 190 единиц;
- беспилотников – 729 единиц (+3);
- крылатых ракет – 174 единицы;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2854 единиц (+7);
- специальной техники – 75 единиц.
Больше потерь российская армия понесла на Криворожском направлении.
Зеленский записал новое обращение 28 июля вечером: видео