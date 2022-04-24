В Британии хотят видеть от Франции и Германии больше действий касательно помощи Украине

В Великобритании заявили, что хотят видеть от Франции и Германии больше действий. В частности, речь идет о помощи Украине.

Соответствующую информацию обнародовал политик, член парламента Великобритании Оливер Доуден. В частности, об этом председатель Консервативной партии сообщил 24 апреля – в день второго тура президентских выборов во Франции.

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Британия призвала Германию и Францию ​​действовать

Были очень положительные звуки из Франции и Германии, но я хотел бы увидеть больше действий от них,

– заявил Доуден.

В частности, политик вспомнил, что во время войны в Украине Запад должен снова отреагировать, и Британия намерена это сделать. Также он призвал Францию ​​и Германию выступить с активной поддержкой Киева.

Кстати, премьер Британии Борис Джонсон во время полномасштабной войны посетил Киев и пообещал помочь в восстановлении Киевщины и дальнейшей военной помощи Украине.

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