В Британии хотят видеть от Франции и Германии больше действий касательно помощи Украине
Источник:SkyNews
В Великобритании заявили, что хотят видеть от Франции и Германии больше действий. В частности, речь идет о помощи Украине.
Соответствующую информацию обнародовал политик, член парламента Великобритании Оливер Доуден. В частности, об этом председатель Консервативной партии сообщил 24 апреля – в день второго тура президентских выборов во Франции.
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Британия призвала Германию и Францию действовать
Были очень положительные звуки из Франции и Германии, но я хотел бы увидеть больше действий от них,
– заявил Доуден.
В частности, политик вспомнил, что во время войны в Украине Запад должен снова отреагировать, и Британия намерена это сделать. Также он призвал Францию и Германию выступить с активной поддержкой Киева.
Кстати, премьер Британии Борис Джонсон во время полномасштабной войны посетил Киев и пообещал помочь в восстановлении Киевщины и дальнейшей военной помощи Украине.
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