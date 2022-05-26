В Британии и США отвергли идею ослабления санкций в обмен на зерновой коридор из Украины

В России цинично заявили, что могут предоставить зеленые коридоры для экспорта украинского зерна в обмен на ослабление санкций.

В то же время, Британия и США отвергли это предложение страны-агрессорки, передает 24 канал.

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В частности, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заверил, что Соединенные Штаты отвергают предложения России об отмене санкций в обмен на разблокировку доступа к украинским портам.

Конечно, мы не будем снимать санкции в ответ на пустые обещания. И раньше мы слышали пустые обещания России. Я думаю, у нас есть основания для скептицизма, когда мы слышали разные обещания и предложения из России,

– объяснил Прайс.

В США заявляют, что стремление России использовать продукты питания и энергию как оружие – ужасно.

По словам Прайса, проблемы роста цен на сырье, рост цен на продовольствие во всем мире и прекращение россиянами блокады портов Украины можно решить только путем прекращения Россией жестокой войны против Украины.

Представитель Госдепартамента США сказал, что Россия занимается дезинформацией и отверг утверждение России о том, что продовольственный кризис вызвал санкции против страны-агрессорки.

Великобритания также не готова поддаваться на шантаж России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отклонил предложение России ослабить против Кремля санкции в обмен на коридор для экспорта зерна из Украины.

Уоллес призвал Россию разрешить Украине экспортировать зерно, чтобы помочь тем странам, где дефицит зерна может спровоцировать голод.

Призываю Россию поступить правильно – дать возможность Украине экспортировать зерно и прекратить его воровать. Не будем говорить о санкциях, а будем поступать правильно,

– сказал Уоллес.

Также министр обороны приветствовал предложение других черноморских стран, в частности Турция, сопровождать поставки зерна из Украины.

Напомним, что 25 мая в МИД России заявили, что готовы были предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море – в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заменяла сама Россия.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что Москва использует вопросы продовольственной безопасности как оружие.

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