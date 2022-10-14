Макрон исключил возможность ответного ядерного удара по России: в Британии уже ответили

В Великобритании подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона, который "раскрыл карты" относительно ответа Запада на вероятный ядерный удар России по Украине. В НАТО считают, что комментарии Макрона угрожают "принципам сдерживания".

Министр обороны Британии Бен Уоллес прокомментировал высказывания Макрона. Ранее президент Франции сказал, что его страна не применит ядерное оружие, если Россия нанесет тактический удар по Украине.

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Комментарии Макрона угрожают "принципам сдерживания"

Отвечая на вопрос о позиции Франции, министр обороны Британии сказал на встрече министров НАТО в Брюсселе, что "это раскрывает карты президента Макрона".

Мы считаем, что если бы Россия применила ядерное оружие, это имело серьезные последствия для России. Это было бы нарушением табу 1945 г. о применении ядерного оружия. И это оставило бы его невероятно изолированным во всем мире,

– заявил Уоллес.

Источники The Telegraph в НАТО сообщили изданию, что комментарии Макрона угрожают "принципам сдерживания".

"Мы не прибегаем к деталям сценариев", – сказали источники журналистов в НАТО.

Кстати Путин применит ядерное оружие, если будет знать, что ему за это ничего не будет, – Зеленский

НАТО предупредило Россию, угрожающую ядерным ударом по Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин из-за провалов России в войне против Украины решил использовать едва ли не последние козыри. В частности, Путин угрожает применить ядерное оружие против Украины.

По данным СМИ, НАТО предупредило Россию, что ядерный удар изменит ход войны и почти наверняка спровоцирует "физический ответ".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи министров обороны Альянса заявил, что если Россия применит против Украины любое ядерное оружие – это будет иметь серьезные последствия, и Москва об этом знает.

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в то, что Путин применит ядерное оружие. Байден отказался раскрыть, как будет выглядеть ответ США, если Путин выполнит свои ядерные угрозы.

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