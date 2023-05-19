Инфраструктура Запада нуждается в защите: в Британии внезапно заявили об угрозе со стороны России

В Великобритании считают, что Россия может планировать атаки на критическую инфраструктуру стран Запада. В Лондоне утверждают, что у России есть для этого силы и средства.

Соответствующее мнение высказал министр обороны Британии Бен Уоллес. По его словам, в России есть специальные подлодки и корабли-шпионы, чтобы осуществлять атаку на западную инфраструктуру.

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Россия может шпионить за инфраструктурой Запада

По его словам, у россиян есть специальная военно-морская программа, которая направлена на то, чтобы наблюдать или атаковать критически важную инфраструктуру, принадлежащую их противникам.

В них есть ряд подлодок и других единиц оборудования, корабли-шпионы и все остальное, специально предназначенное для этих целей,

– сказал министр обороны Британии.

Уоллес подчеркнул, что именно поэтому критическая инфраструктура Запада сейчас нуждается в защите.

"Что мы можем сказать без сомнения, так это то, что Россия намерена и возможность нацелиться на критическую национальную инфраструктуру Запада. Мы должны намерены и возможности для ее защиты", – отметил он.

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