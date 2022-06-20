В британской разведке объяснили, почему российская авиация показала плохие результаты в Украине

В разведке Великобритании заявили, что российские воздушные силы показали низкие результаты на войне в Украине. Все потому, что государство-агрессор не развивало инициативу среди пилотов.

Воздушные силы России не развили умения, – разведка

Россияне не способны последовательно обеспечивать воздушное превосходство. Это и повлияло на такой незначительный успех армии государства-агрессорки в Украине.

Российский самолет в Белгородской области упал из-за самовольных действий экипажа, - журналист

В течение многих лет значительная часть обучения по воздушному бою России, скорее всего, была четко разработана, чтобы произвести впечатление на высших должностных лиц, а не развивать динамическую инициативу среди экипажей.

– рассказали в разведке.

Там отметили, что у России есть "впечатляющий список" в отношении современных и боеспособных боевых самолетов. Однако военно-воздушные силы, вероятно, не смогли развить институционную культуру и навыки бойцов, чтобы вести более западный и современный стиль воздушной кампании.

Это привело к тому, что на сухопутные войска, которые и так терпят сильные потери, приходится больше, чем планировалось, усилий. Также из-за этого кафиры и чаще применяют крылатые ракеты, запасы которых, вероятно, уже заканчиваются.

Потери россиян на войне против Украины

Только за 19 июня украинские военные ликвидировали 200 оккупантов . Кроме того, благодаря искусным действиям наших защитников российские захватчики лишились 9 танков, 11 боевых бронированных машин, 4 артиллерийских систем, 3 реактивных систем залпового огня, 3 дронов и 4 единиц автомобильной техники.

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Кстати, больше потерь россияне понесли на Запорожском и Бахмутском направлениях. В целом с начала полномасштабной войны государство-агрессорка лишилось в Украине:

33 800 бойцов личного состава;

танков – 1477 единиц;

боевых бронированных машин – 3 588 единиц;

артиллерийских систем – 749 единиц;

РСЗО – 238 единиц;

средств ПВО – 98 единиц;

самолетов – 216 единиц;

вертолетов – 181 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 601 единицы;

крылатых ракет – 130 единиц;

кораблей/катеров – 14 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2527 единиц;

специальной техники – 55 единиц.

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