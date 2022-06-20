Повітряні сили Росії не розвинули уміння, – розвідка

Росіяни не здатні послідовно забезпечувати повітряну перевагу. Це і вплинуло такий незначний успіх армії держави-агресорки в Україні.

До теми Російський літак у Бєлгородській області впав через самовільні дії екіпажу, – журналіст

Протягом багатьох років значна частина навчання з повітряного бою Росії, швидше за все, була чітко розроблена, щоб справити враження на вищих посадових осіб, а не розвивати динамічну ініціативу серед екіпажів,

– розповіли у розвідці.

Там зазначили, що у Росії є "вражаючий список" відносно сучасних і боєздатних бойових літаків. Однак військово-повітряні сили, ймовірно, не змогли розвинути інституційну культуру та навички бійців, щоб вести більш західний та сучасний стиль повітряної кампанії.

Це призвело до того, що на сухопутні війська, які й так зазнають сильних втрат, припадає більше, ніж планувалося, зусиль. Також через це окупанти й частіше застосовують крилаті ракети, запаси яких, ймовірно, вже закінчуються.

Втрати росіян на війні проти України

Лише за 19 червня українські військові ліквідували 200 окупантів. Крім того, завдяки майстерним діям наших захисників російські загарбники позбулися 9 танків, 11 бойових броньованих машин, 4 артилерійських систем, 3 реактивних систем залпового вогню, 3 дронів та 4 одиниць автомобільної техніки.

Читайте також Окупанти інтенсивніше гатять по Харкову та Миколаївщині: як минула ніч у регіонах

До речі, найбільше втрат росіяни зазнали на Запорізькому та Бахмутському напрямках. Загалом від початку повномасштабної війни держава-агресорка позбулася в Україні:

33 800 бійців особового складу;

танків – 1 477 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 588 одиниць;

артилерійських систем – 749 одиниць;

РСЗВ – 238 одиниць;

засобів ППО – 98 одиниць;

літаків – 216 одиниць;

гелікоптерів – 181 одиниці;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 одиниці;

крилатих ракет – 130 одиниць;

кораблів /катерів – 14 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 527 одиниць;

спеціальної техніки – 55 одиниць.

Це може вас зацікавити – оперативна інформація Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті: відер