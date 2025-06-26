В Брянске БПЛА атаковали составы ракетного топлива и ГСМ, – источники

Ударные БПЛА Главного управления разведки вечером 26 июня поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТО ВС РФ в Брянске.

Об этом сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Что известно об атаке

Ударные беспилотники Главного управления разведки ударили по складам хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТЗ вооруженных сил России в Брянске.

Сначала в местных телеграмм-каналах писали о фиксации неизвестных дронов. Впоследствии местные начали жаловаться на взрывы и на пожар в одном из районов города. Некоторые писали, что горит нефтебаза.

Как стало известно из источников в разведке, причиной взрывов и пожара на военные в Брянске стали дроны типа "Бобер", "Баклан" и "Горизонт". Таким образом это стало ударом по логистическим возможностям врага.

Поражение склада ракетного топлива и ГСМ в Брянске – это часть комплекса действий по снижению логистических возможностей российской оккупационной армии,

– сообщил собеседник в разведке.