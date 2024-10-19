В Брянске вспыхнул завод: оккупанты традиционно говорят о "ПВО"

В российском Брянске после атаки дронами вспыхнул пожар. Губернатор региона традиционно заявил о якобы "работе ПВО".



Фото пожара опубликовали в телеграмм-каналах ориентировочно в 4:47 19 октября. Александр Богомаз в 4:46 заверил, что якобы они "отражают" атаку беспилотников.

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Что известно о пожаре в Брянске

В Брянске, ПВО отработало по заводу,

– сообщили в телеграмм-канале Exilenova+.

Россияне в своих телеграм-каналах написали, что громко им в Советском районе. Другие жители Брянщины поспешили заверить, что не только там слышны взрывы.



Взрывы в Брянске вызвали панику у россиян / скриншот

Кстати, в ночь на 17 октября у россиян также было "громко". Враги писали о дронах в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Смоленской и Орловской областях.

Тогда россияне традиционно писали о "работе ПВО". Однако на территории Брянской области, по словам врагов, работали оперативные и экстренные службы. Там таки вспыхнул огонь и были слышны взрывы.