В Брянске вспыхнул завод: оккупанты традиционно говорят о "ПВО"
В российском Брянске после атаки дронами вспыхнул пожар. Губернатор региона традиционно заявил о якобы "работе ПВО".
Фото пожара опубликовали в телеграмм-каналах ориентировочно в 4:47 19 октября. Александр Богомаз в 4:46 заверил, что якобы они "отражают" атаку беспилотников.
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Что известно о пожаре в Брянске
В Брянске, ПВО отработало по заводу,
– сообщили в телеграмм-канале Exilenova+.
Россияне в своих телеграм-каналах написали, что громко им в Советском районе. Другие жители Брянщины поспешили заверить, что не только там слышны взрывы.
Взрывы в Брянске вызвали панику у россиян / скриншот
Кстати, в ночь на 17 октября у россиян также было "громко". Враги писали о дронах в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Смоленской и Орловской областях.
Тогда россияне традиционно писали о "работе ПВО". Однако на территории Брянской области, по словам врагов, работали оперативные и экстренные службы. Там таки вспыхнул огонь и были слышны взрывы.