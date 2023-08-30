Завод с деталями для ПВО, следственный комитет и телебашня: Брянскую область посетил "хлопок"

В России все чаще сообщают об атаках неизвестных дронов. В этот раз в стране-агрессорке заявляют о повреждении сразу трех объектов.

Российские телеграмма-каналы сообщают о взрывах в здании брянского следственного комитета. Также "хлопок" произошел в районе телебашни и на заводе микроэлектроники. 24 Канал.

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Крыша здания повреждена

30 августа в российском Брянске по улице Красноармейская, 158 в "Следственном управлении Следственного комитета России в Брянской области" раздавались взрывы. Российские СМИ пишут, что "открытого горения нет", но в здании выбило окна.

По предварительной информации, пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

Больше всего пострадала крыша здания. В то же время, в России сообщают, что "вещные доказательства" падения беспилотника и документы цели. Интересно, что прессслужба этого следственного комитета сначала написала об атаке трех БПлА, но затем удалили запись.

На месте работали экстренные службы.



В России заявляют об атаке дронов / Фото из телеграмм-каналов

Кстати, громко было также в районе завода "Кремной ЭЛ". Там начался пожар.

Что известно об этом заводе Кремний ЭЛ – это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ. Завод обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега". Там производят детали для систем противовоздушной обороны "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".

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