Завод с деталями для ПВО, следственный комитет и телебашня: Брянскую область посетил "хлопок"
В России все чаще сообщают об атаках неизвестных дронов. В этот раз в стране-агрессорке заявляют о повреждении сразу трех объектов.
Российские телеграмма-каналы сообщают о взрывах в здании брянского следственного комитета. Также "хлопок" произошел в районе телебашни и на заводе микроэлектроники. 24 Канал.
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Крыша здания повреждена
30 августа в российском Брянске по улице Красноармейская, 158 в "Следственном управлении Следственного комитета России в Брянской области" раздавались взрывы. Российские СМИ пишут, что "открытого горения нет", но в здании выбило окна.
По предварительной информации, пострадавших нет,
– говорится в сообщении.
Больше всего пострадала крыша здания. В то же время, в России сообщают, что "вещные доказательства" падения беспилотника и документы цели. Интересно, что прессслужба этого следственного комитета сначала написала об атаке трех БПлА, но затем удалили запись.
На месте работали экстренные службы.
В России заявляют об атаке дронов / Фото из телеграмм-каналов
Кстати, громко было также в районе завода "Кремной ЭЛ". Там начался пожар.
Что известно об этом заводеКремний ЭЛ – это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ. Завод обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега". Там производят детали для систем противовоздушной обороны "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер".
Взрывы в Пскове: последние новости
- Ночью 30 августа на российский аэродром в Пскове пришел мощный "хлопок". В результате атаки неизвестных дронов повреждены 6 российских самолетов Ил-76.
- Россия использует аэродром в Пскове, как для гражданских полетов, так и для военных целей. На аэродроме дислоцирован 334 военно-транспортного авиационного полка, на вооружении которого самолеты Ил-76.
- Аэропорт совместного базирования расположен в 6 километрах юго-восточнее Пскова. Также следует направить внимание, что Псков – это глубочайший тыл Рф. Дело в том, что военный аэродром расположен в более чем 700 километрах от границ Украины.