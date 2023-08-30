Російські телеграм-канали повідомляють про вибухи у будівлі брянського слідчого комітету. Також "бавовна" сталася у районі телевежі та на заводі мікроелектроніки, передає 24 Канал.

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Дах будівлі пошкоджений

30 серпня у російському Брянську на вулиці Червоноармійська, 158 у "Слідчому управлінні Слідчого комітету Росії у Брянській області" лунали вибухи. Російські ЗМІ пишуть, що "відкритого горіння немає", але у будівлі вибило вікна.

За попередньою інформацією, постраждалих немає,

– мовиться в повідомленні.

Найбільше постраждав дах будівлі. Водночас у Росії повідомляють, що "речові докази" падіння безпілотника та документи цілі. Цікаво, що пресслужба цього слідчого комітету спочатку написала про атаку трьох БПлА, але потім запис видалили.

На місці працювали екстренні служби.



У Росії заявляють про атаку дронів / Фото із телеграм-каналів

До слова, гучно було також у районі заводу "Кремній ЕЛ". Там почалась пожежа.

Що відомо про цей завод "Кремній ЕЛ" – це один з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства в 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни "Алмаз-Антей", "Аерокосмічне обладнання", "Сузір'я" та "Вега". Там виготовляють деталі для систем протиповітряної оборони "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

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