В Брянской области России расстреляли полковника ФСБ

10 ноября 2023, 10:02
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В Брянской области России неизвестные расстреляли машину пограничников, погиб российский подполковник ФСБ.

Телеграмм канал Baza пишет, что неизвестные на окраине села Улица Брянской области напали на автомобиль УАЗ "Патриот", в котором находились российские пограничники. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись.

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"В результате стрельбы ранения получил заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Ш. Он погиб на месте", – говорится в сообщении.

Пропагандистские СМИ пишут, что погибший – подполковник Сергей Шатый. Сотрудник ФСБ России погиб на месте происшествия.

Официального подтверждения инцидента пока не было.

Военных преступников будут наказывать

  • К слову, несколько дней назад, 8 ноября, в Луганске произошел взрыв: подорвался автомобиль бывшего "начальника милиции" оккупантов Михаила Филиппоненко, он погиб. Филипоненко отвечал за организацию застенков для украинцев – как военных, так и гражданских.
  • А 9 ноября в оккупированном Скадовске Херсонской области прилетело в месторасположение российских окупантов, в результате атаки здание, в котором на момент взрыва находились высокопоставленные офицеры Следственного комитета России, было полностью уничтожено.

Автор: Анастасія Лукашевська