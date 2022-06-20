В Брянскую область подвезли "хлопок": россияне жалуются на свежие взрывы

В Брянской области России снова сообщили о взрывах. "Хлопок" слышали на этот раз в поселке Суземка. Местные жители даже публикуют фотографии с разрушениями домов.

Об очередном обстреле в поселке Суземка сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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По версии российского политика, населенный пункт был якобы обстрелян ВСУ, тут же он уточняет, что "обстрел был произведен в результате ответного удара".

Сегодня ранним утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара,

– написал губернатор.

В поселке повреждены линии электросети, частично отсутствует электричество. Как утверждает губернатор, пострадал сотрудник электростанции: у него легкое обломочное ранение мягких тканей.

Губернатор сообщил об обстреле поселка / Скриншот

В поселке якобы поврежден один частный дом, а также разбиты стекла в двух многоквартирных домах. В то же время на фотографиях не все дома выглядят жилыми.

Один дом вроде бы разрушен / Фото российские телеграмм-каналы

Еще в двух домах выбило окна / Фото российские телеграмм-каналы

Сообщили об одном пострадавшем / Фото российские телеграмм-каналы

Informnapalm пишет, что сразу несколько источников – местные жители сообщили, что в поселке могли быть учения, в сценарий которых входит изображение атаки диверсантов. По крайней мере , жителей ранее предупреждали об учебе.

В Брянске "хлопок" уже привычное явление

14 июня в Брянске сообщали о взрывах. Впоследствии стало ясно, что в городе Клинце, расположенном в 50 километрах от границы с Украиной, произошел пожар.

Однако российские власти уже традиционно ничего не комментировали, поэтому местные жители вынуждены самостоятельно придумывали объяснения очередных "хлопков". Тогда, по неподтвержденным данным, на территорию воинской части залетел снаряд. Он якобы задел жилой комплекс.

Похожий инцидент произошел утром 11 июня. Тогда российские СМИ также писали о пожаре на военной части у Клинцев. Огонь тушили 9 пожарных машин. В результате пожара сгорело большое количество военной техники. Ее якобы привезли с войны в Украину и должны были отремонтировать.

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