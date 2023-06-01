По словам организаторов события, общественной организации "Promote Ukraine", сегодняшняя акция должна была пройти по случаю Международного дня защиты детей под офисом ООН. Однако из-за утренней ракетной атаки украинцы быстро вышли на улицу с реакцией. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Украинцы в Брюсселе устроили акцию в честь детей, погибших от войны

Во время акции протеста участники почтили память погибших детей во время войны. Украинцы в Брюсселе призвали европейцев предоставить больше оружия и защитить украинских детей.

Украинцы в Брюсселе устроили митинг / Фото Софии Назаренко

Кроме того, митингующие требуют вводить больше санкций против России и посадить диктатора Путина в тюрьму.

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Обратите внимание! По данным Офиса генерального прокурора, по состоянию на 1 июня 2023 года Россия убила 484 украинских детей, еще 990 – ранены. Пока официально зарегистрировали 19 500 случаев принудительной депортации украинских детей, хотя эта цифра может быть еще больше.

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