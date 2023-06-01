По словам организаторов события, общественной организации "Promote Ukraine", сегодняшняя акция должна была пройти по случаю Международного дня защиты детей под офисом ООН. Однако из-за утренней ракетной атаки украинцы быстро вышли на улицу с реакцией. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.
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Украинцы в Брюсселе устроили акцию в честь детей, погибших от войны
Во время акции протеста участники почтили память погибших детей во время войны. Украинцы в Брюсселе призвали европейцев предоставить больше оружия и защитить украинских детей.
Украинцы в Брюсселе устроили митинг / Фото Софии Назаренко
Кроме того, митингующие требуют вводить больше санкций против России и посадить диктатора Путина в тюрьму.
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Во время российской атаки на Киев 1 июня погиб ребенок
- В День защиты детей 1 июня русские войска ударили баллистическими ракетами "Искандер" по Киеву. Все ракеты сбили средства противовоздушной обороны.
- Однако обломки ракет все же нанесли ущерб жителям города. В результате этой атаки погибли 3 человека среди них был один ребенок.
- Всего после ночного ракетного террора ранения получили 11 киевлян.