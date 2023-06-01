За словами організаторів події, громадської організації "Promote Ukraine", сьогоднішня акція мала відбутися з нагоди Міжнародного дня захисту дітей під офісом ООН. Проте, через ранкову ракетну атаку українці швидко вийшли на вулицю із реакцією. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу із Брюсселя.

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Українці у Брюсселі влаштували акцію на честь дітей, що загинули від війни

Під час акції протесту, учасники вшанували пам’ять загиблих дітей під час війни. Українці в Брюсселі закликали європейців надати Україні більше зброї та захистити українських дітей.

Українці у Брюсселі влаштували мітинг / Фото Софії Назаренко

Крім того, мітингувальники вимагають впроваджувати більше санкцій проти Росії та посадити диктатора Путіна до в’язниці.

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Зверніть увагу! За даними Офісу генерального прокурора, станом на 1 червня 2023 року, Росія вбила 484 українських дітей, ще 990 - поранені. Наразі офіційно зареєстрували 19 500 випадків примусової депортації українських дітей, хоча ця цифра може бути ще більшою.

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