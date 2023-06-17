Украину воспринимают как субъектную, мои ожидания превышены, – Резников об итогах "Рамштайна"

Ключевой темой 13 встречи в формате "Рамштайн" было продолжение помощи и поддержки Украины для победы. По состоянию на сегодняшний день более 50 стран стоят бок о бок с украинским народом.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью журналистам телемарафона, передает 24 Канал.

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По мнению Резникова, произошел тиктонический сдвиг. Ведь в мире нас уже воспринимают как полноправный субъектный участник европейской политики.

"Раньше к нам относились как взрослые к детям или подросткам. Сегодня с нами общаются с особым уважением, потому что мы вдохновили весь мир своим сопротивлением", – отметил министр.

В то же время он добавил, что все его пребывание в этой командировке дает очень серьезный уровень оптимизма и позитива.

Всегда мы с вами уезжаем с определенным уровнем ожиданий. Они могут быть завышенными, заниженными или нейтральными. Я привык занижать свои ожидания, поэтому 15 июня все разговоры и заявления превысили мои ожидания.

– похвастался он.

Главное о заседании в формате "Рамштайн"

"Рамштайн" – это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, происходящих с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине. С начала полномасштабного вторжения состоялось уже 13 заседаний.

На последнем, какое состоялось 15 июня в Брюсселе, обсудили поставки оружия для Украины Алексей Резников заявил, что "самолечная коалиция" уже сформирована. Дания и Нидерланды обеспечат подготовку наших пилотов на истребителях F-16. К июлю будет готова программа, предусматривающая последовательный план подготовки наших военных.

И новые союзы. Подписана декларация о намерениях в сфере закупки и эксплуатации БМП с Чешской и Словацкой Республиками. Это важный шаг в сотрудничестве наших стран,

– подытожил Резников.

Кроме "самолетной коалиции" также обсудили вопросы ПВО, снарядов амуниции и артиллерии. Также на горизонте появилась идея создания "ИТ-коалиции". Они готовы взять на себя лидерскую роль в создании этой группы. Так что на горизонте новая коалиция для обеспечения победы Украины.