В Броварах погибло руководство МВД: фамилии всех чиновников

В результате падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло руководство Министерства внутренних дел. В том числе и глава ведомства Денис Монастырский.

Также погиб замминистра. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Напомним Глава МВД Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета в Броварах

Кто погиб в Броварах

В результате падения вертолета, погиб глава МВД Денис Монастырский. В должности он состоял с 16 июля 2021 года и сменил в должности Арсена Авакова. До этого он был главой комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Министр был родом из Хмельнитчины. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий отметил, что учился с Монастырским вместе в вузе. Чиновник выразил соболезнования всем родным погибших в результате трагедии.

Также погиб заместитель министра Евгений Енин. С 2016 по 2019 год был заместителем генерального прокурора Украины, в 2020 году стал заместителем главы МИД Дмитрия Кулебы, а в 2021 году занял должность заместителя Дениса Монастырского.

Кроме того, погиб государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. В прошлом он занимал должности руководителя Аппарата Правительственного уполномоченного по вопросам этнонациональной политики Секретариата Кабинета Министров Украины, советника вице-премьер-министра Украины, старшего референта Департамента по вопросам эффективного управления государственной собственностью Секретариата Кабмина, руководителя Службы Министра Кабинета Министров Украины по вопросам международного сотрудничества Секретариата Кабинета Министров Украины, руководителя Секретариата Председателя Верховной Рады Украины советника заместителя Председателя Верховной Рады Украины. В 2021 году стал главой государственного секретариата МВД.

Падение вертолета в Броварах

Утром 18 января вертолет ГСЧС упал в Броварах. Предварительно, во время падения вертолет задел детский сад, а затем полетел в направлении многоэтажки где и остановился.

По состоянию на 11:00 известно о гибели 18 человек, среди которых 3 – дети. 25 человек находятся в больнице, из них 10 детей.

Точные причины крушения пока неизвестны.