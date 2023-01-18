"Часть тебя навсегда остается на войне": история Николая Анацкого, погибшего в Броварах

В Броварах 18 января упал вертолет. На борту находились 9 человек. Все – погибли. В МВД назвали фамилии погибших. В результате авиакатастрофы оборвалась жизнь Николая Анацкого – ведущего инспектора Департамента коммуникации МВД.

Герой всегда знал, что станет военным

Николай Анацкий родился в Бахмуте Донецкой области. Семья героя была максимально проукраинской и воспитывала его патриотом. В материале "История оккупации и освобождения Донбасса: рассказ добровольца" для 24 канала Анацкий рассказывал, что учился в единственном украинском классе.

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Довоенный Бахмут был чист, красив и перспективен. Городом, в котором хотелось планировать будущее. Анацкий работал инженером по планированию производства на мебельной фабрике. В то же время, еще со школы знал, что станет военным.

В армию Анацкого не взяли из-за травм, полученных во время занятий легкой атлетикой. Однако, услышав отказ, он не расстроился, потому что точно знал: стать военным – его судьба. Анацкий вспоминал, что его дедушка был героем-военным.

Оккупация Донбасса стала "темными веками"

Оккупацию Донбасса Анацкий называл "темными веками" и сравнивал их со Средневековьем.

Сначала сепаратистские движения начались в Славянске. А уже оттуда сепаратисты приехали в Бахмут. Первый этап оккупации длился несколько дней. Тогда враг захватил государственную администрацию, сбил герб из здания, повесил русскую тряпку и уехал.

Вернулись сеператисты всего через несколько дней. Город словно замер. Продукты не привозили, банкоматы разбили. Ювелирные магазины – разграбили. Анацкий вспоминал, что когда заходило солнце, Бахмут умирал.

Периодически были слышны выстрелы. Местные жители не понимали, чем все кончится. Дом Анацкого был расположен вблизи воинской части, которую пытались штурмовать раз пять. У людей был шок. Надежду внушали только желто-голубые знаки, которые можно было разглядеть на самолетах. Тогда Анацкий понимал, что ВСУ – здесь и чувствовал облегчение.

Самым страшным, по воспоминаниям героя, стал пятый штурм. Тогда военную часть расстреливали танки, а в доме все дрожало. Анацкий вспоминает, как сидел на полу у стены и каждый раз после выстрела чувствовал горячие волны воздуха.

И вот это ощущение такого липкого страха, когда ты понимаешь, что сейчас все может закончиться, совсем все – а ты ничего не можешь поделать. Я такого страха больше никогда не чувствовал и пообещал себе, что больше никогда не буду чувствовать,

– признался Анацкий.

Анацкий пошел защищать Донбасс как доброволец

Бахмут был освобожден от российских захватчиков летом 2014 года. По состоянию на январь 2023 года Бахмут – несокрушимая украинская крепость на Востоке. Там идет борьба за будущее всей свободной Европы.

Воины ВСУ продвигались вперед, освобождая Донбасс от российских оккупантов. Анацкий принял решение, что пойдет защищать свой дом как доброволец. Присоединился к батальону "Донбасс". В его рядах было очень много местных.

Анацкий рассказывал, что воины из Донбасса имели особую мотивацию. Они воевали за свой дом. Были среди них и те, кому из-за российских оккупантов уже некуда было возвращаться.

Герой вспоминал, как в то время благодарил воинов из других областей. Они знали, что могут погибнуть, но все равно приехали защищать Донбасс.

Первый выезд был в Дебальцево

Первый выезд Анацкого был в Дебальцево. К тому времени там уже начался настоящий ад. Взрывы и стрельба не утихали. Лежали тела погибших.

В Дебальцево Анацкий пробыл несколько дней. Впоследствии ездил на ротации в Широкино. Там пережил контузию.

"Ко мне мысль "Все. Конец" пришла, когда к нам в окоп прилетела мина. Я увидел вспышку, почувствовал жар на лице, мне ресницы обожгли. Мина попала к стенке окопа. Меня отбросило, развернуло и бросило на нашего снайпера. Следующая мина прилетела чуть дальше и нас землей присыпало. Когда вернулась способность думать, первая мысль – "Что я здесь делаю?" Потом пришел в себя, вернулось понимание, что я здесь делаю, все стало на свои места", – рассказывал герой.

Впоследствии Анацкий сменил автомат на фотокамеру. Стал офицером группы информации и коммуникации Национальной гвардии.

Женился. В марте 2022 года герой стал отцом дочери Марички.

"Мне повезло. Но некоторые не могут себя в мирной жизни найти и подрываются на гранатах, стреляются. Во многих психика сильно разрушается. Особенно у молодых. С войны можно вернуться. Но частично. Часть тебя навсегда останется на войне", – вспоминал Анацкий.

Герой погиб в акиакатастрофе в Броварах

Редакция 24 канала выражает соболезнование родным погибшего героя.

18 января 2023 года Анацкий вместе с коллегами отправился в одну из горячих точек в Украине. На борту вертолета, разбившегося в Броварах, находились 9 человек. К сожалению, все они погибли. Этот день – навсегда чёрный для истории Украины.

Команда МВД Украины в самое тяжелое время оставалась на рабочих местах и приближала победу. Вечная память героям.