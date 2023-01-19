В Нацполиции рассказали, куда летел вертолет, который трагически разбился в Броварах
В среду, 18 января, в Броварах в Киевской области разбился вертолет МВД. К сожалению, в результате трагедии есть много погибших и раненых.
Руководство МВД, находившееся на борту вертолета, летело в одну из прифронтовых областей. Об этом на брифинге сообщила представитель Нацполиции Марьяна Рева.
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Какова была цель поездки
Пресс-секретарь отметила, что ветолет направлялся в командировку в одну из прифронтовых областей Украины. Работники и руководство МВД часто отправлялись на передовую, чтобы увидеть ситуацию своими глазами и проинспектировать обеспечение подразделений МВД, находящихся в горячих точках.
Рева добавила, что такие поездки происходили систематически, чтобы более эффективно принимать управленческие решения.
Сколько человек погибли
Среди жертв аварии есть руководство МВД Украины. На борту находился глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Всего в результате трагедии погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.
Какие обстоятельства падения вертолета
- 18 января вертолет упал рядом с детсадом. Случилось это, когда в дошкольном заведении находились 73 ребенка. В результате авиакатастрофы пожаром было повреждено здание.
- Правительство создало специальную рабочую группу для расследования падения вертолета. Туда войдут исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.
- В СБУ рассматривают несколько версий трагедии: нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Диверсии тоже не исключают.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что расследование может занять много времени. По его словам, такая практика есть не только в Украине, но и во всем мире. Так как собирают фактически каждую деталь вертолета.
- Все, что известно о падении вертолета в Броварах, читайте в материале 24 Канала.