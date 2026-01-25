Почему в Буковеле есть свет даже во время отключений: в облэнерго ответили
- Курорт Буковель обеспечен собственными генераторами и закупает импортную электроэнергию, поэтому там всегда есть свет.
- В области есть восемь потребителей, которые закупают импортную электроэнергию, а общая нагрузка на энергосистему составляет от 400 до 440 мегаватт.
В Ивано-Франковской области жители живут по графикам почасовых отключений электроэнергии, но на горнолыжном курорте Буковель свет есть постоянно. В облэнерго рассказали, что курорт обеспечен собственными генераторами и закупает импортную электроэнергию, поэтому свет там есть даже во время отключений.
Об этом рассказал председатель правления "Прикарпатьеоблэнерго" Василий Костюк во время совещания у председателя Ивано-Франковской областной военной администрации 21 января, пишут в Суспільному.
Смотрите также Без света – несколько часов в сутки: как будут выключать свет 25 января
Почему в Буковеле всегда есть свет?
Василий Костюк рассказал, что от людей поступает много жалоб, что компания не применяет графики почасовых и аварийных отключений для Буковеля.
В то же время он заверил, что ко всем потребителям области графики применяются ровно.
Буковель имеет обеспечение генераторной мощностью и также он работает на импорте. Сейчас он закупает 15 мегаватт мощности для своих нужд. Всего в области есть восемь таких потребителей, которые закупают импортную электроэнергию,
– пояснил председатель правления "Прикарпатьеоблэнерго".
Костюк уточнил, что Ивано-Франковская область сейчас имеет нагрузку на энергосистему в пределах от 400 до 440 мегаватт мощности. Больше всего электроэнергии в области используют бытовые потребители, что составляет 40%. Промышленность – 32%, коммунальные хозяйства – 14%, остальные – 12%. Всего на Прикарпатье есть 576 тысяч потребителей. Из-за сильных морозов работники "Прикарпатьеоблэнерго" отменили все плановые работы, однако проводят аварийные и работы по присоединению потребителей.
Что известно об отключении света в Украине?
В Минэнерго рассказали, что зима 2025 – 2026 годов стала самой сложной для Украины из-за массированных российских атак. Их последствия днем и ночью ликвидируют энергетики, коммунальщики, железнодорожники и спасатели. В частности, службы возвращают электроснабжение, отопление и воду в дома украинцев.
К слову, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, что постоянные обстрелы россиян – это не цель, а инструмент, чтобы украинцы прекратили психологически бороться со страной-агрессором. Владимир Омельченко подчеркнул, что враг начал массированные удары по украинской энергетике, чтобы морально истощить украинцев.