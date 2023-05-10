Церемония с щепоткой сарказма: в Бурятии открыли памятник оккупанту под музыку из "Голодных игр"

В России решили показать, что им не безразлично на погибших за царя выходцев из народа. Поэтому 9 мая, в так называемый День Победы, в Бурятии решили открыть памятник погибшему российскому оккупанту Дмитрию Фаршинёву.

Этот 21-летний захватчик был ликвидирован в Украине еще в апреле прошлого года. Об открытии памятника и интересной детали в церемонии сообщили российские СМИ, пишет 24 Канал.

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Тонкая насмешка над собственным же населением

Отметим, что Дмитрию уже успели присвоить посмертно звание "Героя России", а также назвать в его честь сквер в городе Кяхта в Бурятии. Так что и памятник решили установить там же.

Причем над бюстом на высоком постаменте не сильно креативили, уже на этом этапе выражая все "уважение" к Дмитрию. Ведь он довольно сильно напоминает установленные ранее памятники ликвидированному лидеру так называемого "ДНР" Александру Захарченко, чем "виновника" торжественного события.

Однако на России не остановились и на этом и решили добавить еще щепотку сарказма. Во время церемонии открытия отношения к своим же оккупанты подчеркнули символическим музыкальным сопровождением.

Дело в том, что когда мама погибшего "героя" и один из местных чиновников снимали с бюста ткань, включили саундтрек композитора из "ненавистного Запада" Джеймса Ньютона Ховарда "Horn of Plenty". Он звучал в трилогии фильмов "Голодные игры".

Эти фильмы рассказывают о тоталитарном государстве, в котором ежегодно у родителей из прихоти власти отбирают детей и отправляют их на убой. Называют это соревнованиями на выживание, которые показывают как реалити-шоу. А делают такие издевательства над народом, по сюжету, для того, чтобы народ не бунтовал.

Довольно иронично этот, казалось бы, фантастический сюжет подходит реалиям современной России. Ведь ее население так же молча и бездейственно наблюдает, как ради шизофренических прихотей Путина отбирают мужчин и отправляют их на верную смерть.

Отметим, что такая насмешка над народом обошлась городскому бюджету в почти 2 миллиона рублей, а на обустройство сквера потратили более 6,5 миллиона рублей. И это при том, что говорится об одном из самых бедных регионов тоталитарного государства.

Открытие памятника Фаршинёву: видео

Легенда у Фаршинёва не менее эпическая

21-летний Дмитрий за свою короткую жизнь успел повоевать не только в Украине. В 2019 году он с оружием в руках посещал и Сирию. Однако защитники нашего государства довольно быстро указали захватчику на его место, поэтому уже 5 апреля 2022 года он стал "хорошим".

Конечно, чтобы и назвать в честь погибшего сквер, и чтобы установить ему бюст, понадобилась "героическая" история смерти. И в России ее быстренько придумали. Мол, Дмитрий, бывший командир боевой машины пехоты, получил несколько ранений и прикрыл собой уход сослуживцев. При этом он якобы лично уничтожил 1 танк, 2 БТР, 3 автомобиля и до 20 военных Украины. После этого Фаршинёв якобы сгорел и домой вернулся в закрытом цинке.