Цього 21-річного загарбника ліквідували в Україні ще у квітні минулого року. Про відкриття пам'ятника та цікаву деталь у церемонії повідомили російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Тонке глузування над власним же населенням

Зазначимо, що Дмітрію уже встигли присвоїти посмертно звання "Героя Росії", а також назвати на його честь сквер у місті Кяхта, що в Бурятії. Тож і пам'ятник вирішили встановити там же.

При чому над погруддям на високому постаменті не сильно креативили, уже на цьому етапі виражаючи усю "повагу" до Дмітрія. Адже воно доволі сильно нагадує встановлені раніше пам'ятники ліквідованому лідеру так званої "ДНР" Алєксандру Захарченку, ніж "винуватця" урочистої події.

Однак на Росії не зупинилися й на цьому та вирішили додати ще дрібку глузування. Під час церемонії відкриття ставлення до своїх же окупанти підкреслили символічним музичним супроводом.

Річ у тім, що коли мама загиблого "героя" та один з місцевих чиновників знімали з бюста тканину, включили саундтрек композитора з "ненависного Заходу" Джеймса Ньютона Ховарда "Horn of Plenty". Він лунав у трилогії фільмів "Голодні ігри".

Ці фільми розповідають про тоталітарну державу, у якій щороку у батьків з забаганки влади відбирають дітей та відправляють їх на забій. Називають це змаганнями на виживання, які показують як реаліті-шоу. А чинять такі знущання з народу, за сюжетом, для того, щоб народ не бунтував.

Доволі іронічно цей, здавалося б, фантастичний сюжет перегукується з реаліями сучасної Росії. Адже її населення так само мовчки та бездіяльно спостерігає, як задля шизофренічних забаганок Путіна відбирають чоловіків та відправляють їх на вірну смерть.

Зазначимо, що таке глузування з народу обійшлося міському бюджету у майже 2 мільйони рублів, а на облаштування скверу витратили понад 6,5 мільйона рублів. І це при тому, що мовиться про один з найбідніших регіонів тоталітарної держави.

Відкриття пам'ятника Фаршиньову: відео

Легенда у Фаршиньова не менш епічна

21-річний Дмітрій за своє коротке життя встиг повоювати не лише в Україні. У 2019 році він зі зброєю у руках навідувався й до Сирії. Однак захисники нашої держави доволі швидко вказали загарбнику на його місце, тож уже 5 квітня 2022 року він став "хорошим".

Звісно, щоб і назвати на честь загиблого сквер, і щоб встановити йому погруддя, знадобилася "героїчна" історія смерті. І в Росії її швиденько придумали. Мовляв, Дмітрій, який був командиром бойової машини піхоти, отримав кілька поранень та прикрив собою відхід товаришів по службі. При цьому він нібито особисто знищив 1 танк, 2 БТР, 3 автомобілі та до 20 військових України. Після цього Фаршиньов начебто згорів, тож додому повернувся у закритому цинку.