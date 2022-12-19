В Укрэнерго объяснили, где действуют более сильные ограничения, чем обычно

В центральном регионе вынужденно применены более существенные ограничения электроснабжения, чем обычно.

Отмечают, что в первую очередь электроэнергия подана на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.

Внимание Почти полностью отключают все три группы одновременно: какая сейчас ситуация со светом в Киеве

На вечер 19 декабря ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В центральном регионе, в том числе и в Киеве, из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры применены более существенные ограничения, чем обычно,

– говорится в сообщении.

Ремонтные бригады "Укрэнерго" прилагают все усилия для того, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение.

Состояние энергосистемы по состоянию на вечер 19 декабря / Инфографика "Укрэнерго"

В Укрэнерго надеются, что до конца следующих суток удастся повысить уровень потребления потребителей в регионе на 20 – 30%.

Актуально об атаках врага по объектам энергосистемы

Дефицит электроэнергии в столице значителен, поэтому привычные графики отключения света не действуют. Жителей Киева предупредили, что неизвестно, когда удастся вернуться к плановым стабилизационным отключениям.

Российские военные ночью 19 декабря атаковали Киев дронами-камикадзе, из-за чего в столице возникли проблемы с теплом Киев приходит в себя от атаки россиян и тепло частично удалось восстановить.

Украинские военные уничтожили сразу 30 "шахидов" из запущенных 35. В частности, 20 "шахидов" Россия направила в Киев – 15 из которых были сбиты.