В центре Черкасс обломки упали на объект гражданской инфраструктуры: 7 пострадавших
Утром 21 сентября враг атаковал Черкассы. К сожалению, в центре города есть попадание.
Зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры. Остальные последствия сейчас уточняют.
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Россия ударила по Черкассам
Как сообщил городской голова Анатолий Бондаренко, в результате сбивания российской ракеты в Черкассах есть попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре.
На месте работают все службы,
– отметил мэр.
В ОВА подтвердили, что утром враг нанес ракетный удар по областному центру. В результате работы ПВО есть падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры.
"Сейчас пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек. Продолжается спасательная операция", – рассказали власти.
По состоянию на 8:00 известно, что количество раненых в Черкассах увеличилось до семи человек. Из-под завалов здания отеля спасли человека. Еще 10 человек были эвакуированы.
Последствия попадания в Черкассах / фото ОВА
Враг цинично атаковал Киев 21 сентября: что известно
- Виталий Кличко сообщил, что Киев пережил очередную ночную атаку российских оккупантов.
- В Голосеевском районе в центре столицы части повреждены окна в 5-этажном доме. Разрушений и пострадавших нет.
- В Святошинском районе, где были перебои с электричеством, энергетики возобновили электроснабжение.
- По данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них – в больницах города. Четверо получили помощь на месте, пострадавших нет.
- В Дарницком все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования.