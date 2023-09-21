В центре Черкасс обломки упали на объект гражданской инфраструктуры: 7 пострадавших

Утром 21 сентября враг атаковал Черкассы. К сожалению, в центре города есть попадание.

Зафиксировано попадание в объект гражданской инфраструктуры. Остальные последствия сейчас уточняют.

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Россия ударила по Черкассам

Как сообщил городской голова Анатолий Бондаренко, в результате сбивания российской ракеты в Черкассах есть попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре.

На месте работают все службы,

– отметил мэр.

В ОВА подтвердили, что утром враг нанес ракетный удар по областному центру. В результате работы ПВО есть падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры.

"Сейчас пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек. Продолжается спасательная операция", – рассказали власти.

По состоянию на 8:00 известно, что количество раненых в Черкассах увеличилось до семи человек. Из-под завалов здания отеля спасли человека. Еще 10 человек были эвакуированы.

Последствия попадания в Черкассах / фото ОВА

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