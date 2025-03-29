В Харькове слышно серию взрывов, россияне ударили "Шахедами"

Россияне запустили по Украине ударные беспилотные летательные аппараты вечером в субботу, 29 марта. В результате в Харькове прогремели два взрыва подряд.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова. Заметим, что к моменту взрывов в регионе была объявлена ​​тревога.

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Что известно о взрывах в Харькове

Воздушная тревога на территории Харьковской области была объявлена ​​в 20:17. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников из Сумской области в направлении Харьковской области. Уже в 20:37 защитники неба призвали харьковчан направляться в укрытие, предостерегая о курсированных на город БПЛА.

В центре Харькова – взрыв. Удар шахедом,

– говорится в сообщении Терехова.

Уже через минуту городской голова написал, что было громко снова, отметив, что Харьков находится под атакой "Шахедов". В 20:47 взрывы прогремели в третий раз.

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