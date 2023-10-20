В центре Киева на военного напали с ножом: злоумышленников ищет полиция
Источник:Полиция Киева
В центре Киева вечером 19 октября неизвестные напали с ножом на военного. В настоящее время злоумышленников разыскивает полиция.
Полиция около 22:00 получила сообщение от врачей, что на улице Назаровской обнаружен военнослужащий с ножевым ранением. Медики немедленно госпитализировали потерпевшего.
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Военному нанесли три ножевых ранения
Предварительно установлено, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения.
Правоохранители разыскивают злоумышленников и для этого просматривают записи с уличных камер видеонаблюдения и опрашивают вероятных свидетелей.
Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 121 – умышленное тяжкое телесное повреждение Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Полиция обратилась к гражданам, которые могли стать свидетелями происшествия, позвоните на спецлинию 102 или в дежурную часть Шевченковского управления полиции по телефону (044) 486-03-06.
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