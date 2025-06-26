Проверяют людей, авто и здания: СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по безопасности в центре Киева
- В центре Киева СБУ и Нацполиция проводит мероприятия по безопасности.
- Основной целью отработок является проверка антитеррористической защиты мест массового пребывания людей.
Сотрудники СБУ и Национальной полиции совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые мероприятия по безопасности в Шевченковском районе Киева.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по безопасности в центре Киева
В пресс-службе СБУ указывают, что основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.
Поэтому, во время мероприятий по безопасности правоохранители:
- проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обращению предметов;
- осуществляют проверку граждан, которые находятся на соответствующей местности;
- изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.
Отмечается, что отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения.
Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр авто.
СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей,
– говорится в сообщении.
Кроме этого, в СБУ отметили, что при себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.