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24 Канал Новости Украины Проверяют людей, авто и здания: СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по безопасности в центре Киева
26 июня, 10:17
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Проверяют людей, авто и здания: СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по безопасности в центре Киева

Ирина Марцияш
Основні тези
  • В центре Киева СБУ и Нацполиция проводит мероприятия по безопасности.
  • Основной целью отработок является проверка антитеррористической защиты мест массового пребывания людей.
     

Сотрудники СБУ и Национальной полиции совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые мероприятия по безопасности в Шевченковском районе Киева.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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СБУ и Нацполиция проводят мероприятия по безопасности в центре Киева

В пресс-службе СБУ указывают, что основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.

Поэтому, во время мероприятий по безопасности правоохранители:

  • проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обращению предметов;
  • осуществляют проверку граждан, которые находятся на соответствующей местности;
  • изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

Отмечается, что отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения.

Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр авто.

СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, в СБУ отметили, что при себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.