Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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СБУ та Нацполіція проводять безпекові заходи у центрі Києва

В пресслужбі СБУ вказують, що основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.

Відтак, під час безпекових заходів правоохоронці:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;

вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

Наголошується, що відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд авто.

СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців,

– ідеться в повідомленні.

Крім цього, в СБУ наголосили, що при собі потрібно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.