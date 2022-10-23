В Лондоне тысячи людей вышли на марш с призывом вернуть Великобританию в ЕС

В центре Лондона прошел многотысячный марш протестующих. Они требуют вернуться в состав Европейского союза.

На национальном марше "За вступление в ЕС" большая толпа прошла к Парламентской площади. Участники марша со всей Британии проделали многочасовой путь, чтобы принять в нем участие.

Читайте также Сунак вступил в борьбу за должность премьера Британии: консенсуса с Джонсоном не получилось

Участники акции призывают Великобританию вернуться в состав ЕС

На Парламентской площади развевались синие и желтые цвета: участники акции размахивали флагами ЕС и несли плакаты. На некоторых из них были надписи "Brexit никогда не сработает", "За низшие счета #rejoin the EU" и"We voted romaine".

Протестующие освистали фотографии деятелей на большом цифровом экране, голосовавших за выход из ЕС, таких как Борис Джонсон, Прити Патель и Найджел Фарадж.



Национальный марш "За вступление в ЕС" / Фото с твиттера Norfolk for Europe



Протестующие требуют вернуться в состав ЕС / Фото с твиттера Norfolk for Europe



На марш вышли тысячи протестующих / Фото с твиттера Norfolk for Europe

Гонки за кресло премьер-министра Великобритании

20 октября премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке. Она не пробыла на должности и двух месяцев.

Между тем, международное сообщество начало предполагать, кто же может стать новым премьером. В Консервативной партии предполагают, что Джонсон вернется. Букмекеры предпочитают кандидатуру Риши Сунака. Отметим, что член парламента от Ричмонда менее 7 недель назад проиграл своей сопернице Лиз Трасс.

Недавно он объявил о том, что будет бороться за должность премьер-министра Великобритании. Хотя ранее СМИ сообщали, что Джонсон и Сунак накануне проводили переговоры. Журналисты отмечают, что политики до глубокой ночи обсуждали возможное объединение сил.

Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза в начале 2020 года. Тогда он подчеркнул, что его подпись под этим соглашением "предвещает новую главу в истории" страны.

Достойно внимания – кто будет премьером Великобритании: видео