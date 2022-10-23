На національному марші "За вступ до ЄС" великий натовп пройшов до Парламентської площі. Учасники маршу з усієї Британії подолали багатогодинний шлях, щоб узяти в ньому участь.

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Учасники акції закликають Велику Британію повернутися до складу ЄС

На Парламентській площі майоріли сині та жовті кольори: учасники акції розмахували прапорами ЄС і несли плакати. На деяких з них були надписи "Brexit ніколи не спрацює", "За нижчі рахунки #rejoin the EU" і "We voted romaine".

Протестувальники освистали фотографії діячів на великому цифровому екрані, які голосували за вихід із ЄС, таких як Борис Джонсон, Пріті Патель і Найджел Фарадж.



Національний марш "За вступ до ЄС" / Фото з твітеру Norfolk for Europe



Протестувальники вимагають повернутися до складу ЄС / Фото з твітеру Norfolk for Europe



На марш вийшли тисячі протестувальників / Фото з твітеру Norfolk for Europe

Варто знати. Борис Джонсон підписав угоду про вихід Великої Британії з Європейського Союзу на початку 2020 року. Тоді він наголосив, що його підпис під цією угодою "віщує нову главу в історії" країни.

Перегони за крісло прем'єр-міністра Великої Британії

20 жовтня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс оголосила про відставку. Вона не пробула на посаді й двох місяців.

Тим часом міжнародна спільнота почала припускати, хто ж може стати новим прем'єром. У Консервативній партії припускають, що Джонсон повернеться. Натомість букмекери віддають перевагу Ріші Сунак. Зауважимо, що член парламенту від Річмонда менш як 7 тижнів тому програв своїй суперниці Ліз Трасс.

Нещодавно він оголосив про те, що боротиметься за посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Хоча раніше ЗМІ повідомляли, що Джонсон і Сунак напередодні проводили переговори. Журналісти зазначають, що політики до глибокої ночі обговорювали можливе об'єднання сил.

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