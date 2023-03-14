В центре Мелитополя на весь город прогремел мощный взрыв: вероятно, подорвался коллаборант

В самом центре захваченного оккупантами Мелитополя 14 марта прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщали, что горел автомобиль.

О мощном взрыве в Мелитополе около 17:40 начали сообщать местные телеграм-каналы и пророссийские СМИ. Городской глава Иван Федоров в телеграме тоже написал о том, что взрыв был мощным, "на весь город". 24 Канал собрал все, что известно об инциденте.

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Впоследствии Федоров добавил, что взрыв произошел в центре Мелитополя, в районе улицы Героев Украины. Он отметил, что по предварительным данным, горит автомобиль.



В оккупированном Мелитополе образовался столб дыма из-за взрыва авто / Фото из телеграма Ивана Федорова

Горит авто

Впоследствии видео с места событий подтвердили, что причина дыма и громких звуков – подрыв авто. На кадрах, обнародованных в телеграм-каналах видно, как в центре города горит автомобиль.

Кому принадлежит авто – неизвестно, как и то, находился ли кто-то в нем на момент взрыва.

Известно о пострадавшем и погибших

Российские СМИ сообщили, что в результате инцидента есть пострадавший. Ему будто бы оказали медицинскую помощь. Также они утверждают, что ранения якобы получил заместитель оккупационной администрации Каховского района Виталий Гура.

Взрывное устройство сработало, когда машина Гуры остановилась возле столовой. Полгода назад ФСБ уже инсценировала его смерть.

Между тем пропагандистские издания сообщают, что в результате взрыва якобы уже 2 погибших – мужчина и женщина.

Телеграмм-каналы называют еще 2 варианта, чьи авто взорвали: это мог быть автомобиль коллаборанта Дмитрия Кучеркова или Ивана Ткача, владеющего одной из крупнейших частных транспортных компаний Мелитополя.

Пока неизвестно, кто был в автомобиле на момент взрыва / Фото телеграм-каналы

Коллаборанты уже рассчитали силу взрыва

Что интересно, пропагандистские ресурсы каким-то образом уже знают, что стало причиной взрыва. Так, сообщили, что подрыв был устроен с помощью самодельного взрывного устройства. Они ссылаются на коллаборанта Владимира Рогова.

Подрыв произведен с помощью самодельного взрывного устройства, на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, сила взрыва составила около 1 килограмма взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте,

– сообщили оккупанты.

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