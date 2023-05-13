Горит и показывает Москва: в центре столицы России горел отель "Интерконтиненталь"
В российской Москве горела гостиница "Интерконтиненталь". Из помещения виднелся чёрный дым.
Российские телеграм-каналы написали, что якобы пожарные уже потушили пожар. Пропаганды заявили, что якобы горело не помещение отеля, а "сооружение неподалеку", пишет 24 Канал.
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Что известно о пожаре в Москве
В российских телегам-каналах написали, что пожар вспыхнул на улице Тверской. Из помещения шел черный дым.
Предварительно горит строительство рядом с гостиницей "Интерконтиненталь",
– писали россияне.
В Москве вспыхнуло помещение: смотрите видео
Пожар в Москве: смотрите видео
В телеграм-каналах написали, что пожар уже потушен: смотрите видео
"Пожар потушили, движение возобновили. Предварительно обошлось без пострадавших", – написали в российских телеграмм-каналах.
Пропагандисты заявили, что якобы горело строение недалеко от отеля. По данным российских пожарных, к ним сведений о пострадавших якобы не поступало. Однако вполне возможно, что россияне традиционно могут скрывать правду.
О причинах возгорания в стране-террористке тоже не говорили.
Тревожное время в России
- В России 13 мая оказалось очень тревожным. Да у Бурятии горел завод в Улан-Уде. Пожар был более чем на 500 метрах квадратных. Россияне несколько паниковали и тревожились.
- Стоит отметить, что раньше огни в России тушили военные, однако после начала полномасштабного вторжения с ними у оккупантов проблемы – они ведь либо на фронте, либо уже "на концерте Кобзона".
- В этот же день в российской Брянской области прошел парад самоликвидации вражеской авиации. Там упали два российских вертолета Ми-8. У одного из них над городом Клинцы, недалеко от границы, загорелся двигатель. Что касается другого, то он упал в поселке Сурецкий Муравей Клинцевского района. Причины его падения оккупанты не сообщали, однако все находившиеся на борту погибли.
- Впоследствии к вертолетам присоединился еще и истребитель Су-34. Он также разбился в Брянской области. Причин падения пока нет. Однако оккупанты уже написали, что экипаж погиб.