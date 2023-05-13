Горит и показывает Москва: в центре столицы России горел отель "Интерконтиненталь"

В российской Москве горела гостиница "Интерконтиненталь". Из помещения виднелся чёрный дым.

Российские телеграм-каналы написали, что якобы пожарные уже потушили пожар. Пропаганды заявили, что якобы горело не помещение отеля, а "сооружение неподалеку", пишет 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Москве

В российских телегам-каналах написали, что пожар вспыхнул на улице Тверской. Из помещения шел черный дым.

Предварительно горит строительство рядом с гостиницей "Интерконтиненталь",

– писали россияне.

В Москве вспыхнуло помещение: смотрите видео

Пожар в Москве: смотрите видео

В телеграм-каналах написали, что пожар уже потушен: смотрите видео

"Пожар потушили, движение возобновили. Предварительно обошлось без пострадавших", – написали в российских телеграмм-каналах.

Пропагандисты заявили, что якобы горело строение недалеко от отеля. По данным российских пожарных, к ним сведений о пострадавших якобы не поступало. Однако вполне возможно, что россияне традиционно могут скрывать правду.

О причинах возгорания в стране-террористке тоже не говорили.

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