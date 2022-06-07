В центре оккупированного Херсона раздался взрыв недалеко от городского совета
Источник:Суспильне Херсон
Во временно оккупированном Херсоне раздался взрыв в ресторане "Ностальжи". Произошло это 7 июня примерно в 12:40.
Известно, что ресторан расположен по улице Старообрядческой, 10. Недалеко от Херсонского городского совета.
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Эту информацию суспильному подтвердил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута. Местные СМИ сообщают, что на место происшествия прибыла скорая и уже стало известно, что пострадал официант. Есть ли еще жертвы и пострадавшие, уточняется.
Это уже не первый случай взрывов в Херсоне
Утром 6 июня жителей временно оккупированного Херсона разбудили взрывы. Характерные звуки были слышны в разных районах города.
Местные телеграм-каналы сообщают, что взрывы могли доноситься из пределов Херсонской и Николаевской областей. Там проходили артиллерийские сражения с применением реактивных систем залпового огня.
Херсон – это Украина: как город сопротивляется
Несмотря на оккупацию, в Херсоне все больше появляются патриотические украинские надписи. Также местные жители снимают флаги страны-агрессора с заведений. В то же время ситуация в Херсонской области критическая по всем направлениям, в частности, отсутствует мобильная и интернет-связь, нет провизии, лекарств и наличных денег.
Местные ждут прихода ВСУ, которые зачистят регион от российских захватчиков. Между тем, на Южнобужском направлении враги стремятся сковать действия украинских защитников. Оккупанты накрывают позиции ВСУ, а также населенные пункты огнем из артиллерии.
Как херсонцы страдают от действий оккупантов
- Местное население Херсона не поддерживает захватчиков. Они даже вынуждены платить деньги, чтобы люди брали российские паспорта.
- Недавно российские оккупанты перестали впускать и выпускать людей с территории временно оккупированной Херсонщины. А высшие офицеры разрешили подчиненным военным расстреливать мирное население.
- Кроме того, оккупанты похищают местных фермеров и начинают их пытать. Все для того чтобы те продолжали свой агробизнес. Со временем оккупанты заберут часть урожая.
- Ранее, еще в апреле, подобную информацию обнародовала бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, захватчики потребовали, чтобы фермеры делились с ними частью урожая.
- Кроме того, оккупанты, как всегда, занимаются воровством. Они вывозят украинские фрукты и овощи из Херсона во временно оккупированный Крым, где продают с надписью "Из Херсона".
Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 7 июня: смотрите видео