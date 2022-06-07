В центре оккупированного Херсона раздался взрыв недалеко от городского совета

Во временно оккупированном Херсоне раздался взрыв в ресторане "Ностальжи". Произошло это 7 июня примерно в 12:40.

Известно, что ресторан расположен по улице Старообрядческой, 10. Недалеко от Херсонского городского совета.

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Эту информацию суспильному подтвердил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута. Местные СМИ сообщают, что на место происшествия прибыла скорая и уже стало известно, что пострадал официант. Есть ли еще жертвы и пострадавшие, уточняется.

Это уже не первый случай взрывов в Херсоне

Утром 6 июня жителей временно оккупированного Херсона разбудили взрывы. Характерные звуки были слышны в разных районах города.

Местные телеграм-каналы сообщают, что взрывы могли доноситься из пределов Херсонской и Николаевской областей. Там проходили артиллерийские сражения с применением реактивных систем залпового огня.

Херсон – это Украина: как город сопротивляется

Несмотря на оккупацию, в Херсоне все больше появляются патриотические украинские надписи. Также местные жители снимают флаги страны-агрессора с заведений. В то же время ситуация в Херсонской области критическая по всем направлениям, в частности, отсутствует мобильная и интернет-связь, нет провизии, лекарств и наличных денег.

Местные ждут прихода ВСУ, которые зачистят регион от российских захватчиков. Между тем, на Южнобужском направлении враги стремятся сковать действия украинских защитников. Оккупанты накрывают позиции ВСУ, а также населенные пункты огнем из артиллерии.

Как херсонцы страдают от действий оккупантов

Местное население Херсона не поддерживает захватчиков. Они даже вынуждены платить деньги, чтобы люди брали российские паспорта.

Недавно российские оккупанты перестали впускать и выпускать людей с территории временно оккупированной Херсонщины. А высшие офицеры разрешили подчиненным военным расстреливать мирное население.

Кроме того, оккупанты похищают местных фермеров и начинают их пытать. Все для того чтобы те продолжали свой агробизнес. Со временем оккупанты заберут часть урожая.

Ранее, еще в апреле, подобную информацию обнародовала бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, захватчики потребовали, чтобы фермеры делились с ними частью урожая.

Кроме того, оккупанты, как всегда, занимаются воровством. Они вывозят украинские фрукты и овощи из Херсона во временно оккупированный Крым, где продают с надписью "Из Херсона".

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 7 июня: смотрите видео