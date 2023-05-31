В центре Севастополя – громко: местные слышали взрыв и звуки стрельбы
31 мая 2023, 19:49Читати новину українською
В центре Севастополя к вечеру 31 мая стало громко. Местные жалуются из-за взрывов и звуков стрельбы.
Ранее оккупационная "власть" анонсировала проведение так называемых "учений". Очевидно, свою последнюю весну во временно оккупированном Крыму оккупанты решили проводить громко.
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Также в городе слышали звук, похожий на ракетный запуск. Свои "учения" оккупанты решили провести в городе, несмотря на безопасность людей.Важно! Партизанское движение "Атеш" сообщило, что российские оккупанты, понимая, что у них нет никакого будущего в Украине, начали минировать химзавод "Титан" вблизи Армянска.