В центре Севастополя – громко: местные слышали взрыв и звуки стрельбы

В центре Севастополя к вечеру 31 мая стало громко. Местные жалуются из-за взрывов и звуков стрельбы.

Ранее оккупационная "власть" анонсировала проведение так называемых "учений". Очевидно, свою последнюю весну во временно оккупированном Крыму оккупанты решили проводить громко.

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Также в городе слышали звук, похожий на ракетный запуск. Свои "учения" оккупанты решили провести в городе, несмотря на безопасность людей.