Возле Севастополя произошел мощный "хлопок": оккупантам привиделись ракеты и дроны

Во временно оккупированном Крыму в поселке Сахарная Головка возле Севастополя раздался мощный взрыв. Захватчики попытались прокомментировать "хлопок", но сами запутались в пояснениях.

Жители Севастополя и пригорода услышали взрыв, от которого на машинах сработала сигнализация. Предварительно, через 2 минуты после этого, в 17:37, оккупационные власти объявили тревогу.

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Что известно про "хлопок" под Севастополем

Взрыв раздался вечером в поселке Сахарная Головка. Его слышали даже в центре Севастополя. Жители города видели большой столб дыма. После "хлопка" захватчики сообщили о прекращении движения морского и наземного общественного транспорта в Севастополе.

Кадры с места событий: смотрите видео



По предварительным данным, после взрыва в зданиях, расположенных в поселке Сахарная Головка, чуть не вылетели окна.

В Сахарной Головке виден большой столб дыма: смотрите видео



Представители оккупационной администрации заявили, что в районе Сухарной балки российский флот отражал атаку воздушных целей, а на место дыма в Сахарной Головке выезжали спасатели.

Как сообщают местные каналы, во время "хлопка" в Сахарной Головке оккупанты поставили дымовую завесу над Севастопольской бухтой и подняли в воздух свои вертолеты.

Дымовая завеса оккупантов / Фото "Крымского ветра"

Какая версия оккупантов

Сначала оккупанты попытались традиционно отчитаться о якобы успешной работе своей ПВО. Захватчики кичились то ли уничтожением ракет, то ли сбиванием дронов, путаясь в объяснениях.

Представители оккупационной администрации позже заявили, что в районе Сухарной балки российский флот якобы отражал атаку воздушных целей, а на место дыма в Сахарной Головке выезжали спасатели. Также захватчики согласовали "официальную версию" и заявили об "успешном сбитии" ракеты. По их версии, боевая часть ракеты упала в поле и сдетонировала, в результате чего пострадавших и повреждений инфраструктуры вроде бы нет.

Минобороны страны-агрессорки еще позже обвинило ВСУ в якобы ракетной атаке на Крым и официально отчиталось о будто бы перехвате в воздухе уже не одной, а двух ракет, обломки которых могли упасть в безлюдной местности.

Что могло произойти под Севастополем

По предварительным данным от местных пабликов, не поддерживающих российскую оккупацию Крыма, у Сахарной Головки мог произойти прилет. Хлопок мог произойти в районе арсенала российских ракетчиков в Кара-Кобе. Сообщается, что захватчики отправили на место взрыва машины скорой помощи и спасателей.

Россияне отправили скорую и спасателей на место хлопка: видео "Крымского ветра"



Как пишут местные телеграм-каналы, в Сухарной балке расположены базы ракетного и минно-торпедного вооружения 758 центра Черноморского флота страны-агрессорки. Сообщается, что 23 сентября там уже был "хлопок", в результате которого погиб один оккупант и еще двое получили ранения.

, после появления этой версии россиянин Михаил Развозаев, назначенный оккупантами "губернатором" временно захваченного ими Севастополя, призвал местных жителей отписаться от таких пабликов.