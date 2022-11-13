В центре Стамбула прогремел взрыв

Инцидент произошел на улице Бейоглу Истикляль. Местные СМИ сообщают, что есть много раненых.

На месте работают спасатели, медики и полицейские. Местные источники отмечают, что на улице царит паника.

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По состоянию на 15: 50 нет информации о точном количестве пострадавших. Наряды полиции принимают меры безопасности на территории, где произошел взрыв.



Последствия взрыва в Стамбуле / Фото Yenisafak

Взрывы в Стамбуле: смотрите видео

Первая информация о взрыве

Издание YeniSafak сообщило, что уже известно об 11 пострадавших людях. Улицу Истикляль перекрыли для пешеходного движения. Это популярное место среди туристов, где расположены магазины и рестораны. Неизвестно, был ли взрыв здания или на улице.

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