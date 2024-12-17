Лезли на четвереньках и прятались в трубах известного канала: БПЛА достали россиян в Часовом Яре

Оккупанты усовершенствовали свою тактику на Востоке. Теперь их малые группы прячутся в трубах канала Северский Донец – Донбасс. Но ВСУ выкуривают их беспилотниками.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на 24 ОМБр имени короля Даниила.

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Как украинские дроны ударили по врагу в трубах канала Северский Донец – Донбасс

В 24 бригаде рассказали, что россияне применяют тактику малых штурмовых групп вместо массированных механизированных накатов. Таким образом враг научился и усовершенствовал свою тактику.

Штурмовики врага пытаются просачиваться к нашим позициям и закрепляться. Один из таких "пунктов сбора" в Часовом Яру – трубы канала Северский Донец – Донбасс, где захватчики прячутся от смерти. Но воины батальона беспилотных авиационных комплексов "РАРОГ" 24 ОМБр имени короля Даниила решили иначе и дали понять, что возмездие неизбежно,

– написали в подразделении.

Украинские бойцы сбрасывали с беспилотников различные боеприпасы, а также залетали дронами-камикадзе прямо в дыры в трубах. В ролике, обнародованном бригадой, заметно, как оккупанты вылезают из-под труб.

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Приблизительное расположение канала Северский Донец – Донбасс

Что такое искусственно созданный канал Северский Донец – Донбасс

Его создали в 1950-х для обеспечения промышленности водой. В 1979-м был реконструирован и расширен. Это гидравлическое сооружение длиной 133 километра соединяет Северский Донец с истоком реки Кальмиус. Преимущественно состоит из трубных мостов через две другие реки, железнодорожного полотна и глубоких балок.



Кроме промышленности, канал должен был давать воду и населению. И он действительно был основным источником водоснабжения Донетчины, частично Луганщины. Россия била по каналу с 2014-го. Сейчас он пересыхает, из-за чего Донецкая область может превратиться Его создали в 1950-х для обеспечения промышленности водой. В 1979-м был реконструирован и расширен. Это гидравлическое сооружение длиной 133 километра соединяет Северский Донец с истоком реки Кальмиус. Преимущественно состоит из трубных мостов через две другие реки, железнодорожного полотна и глубоких балок.Кроме промышленности, канал должен был давать воду и населению. И он действительно был основным источником водоснабжения Донетчины, частично Луганщины. Россия била по каналу с 2014-го. Сейчас он пересыхает, из-за чего Донецкая область может превратиться в пустыню

В 24 ОМБр имени короля Даниила заверили, что продолжение следует. Очевидно, в следующей "серии" мы узнаем, сколько смогли пройти оккупанты, за которыми наблюдал наш дрон. Россияне ползли на четвереньках и несли друг друга на себе – вероятно, кто-то из них был ранен.