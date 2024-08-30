В части Харькова пропал свет после серии взрывов

Российские оккупанты продолжают террор Харькова. В городе днем 30 августа прогремело несколько взрывов.

После этого в части Харькова исчезла электроэнергия. Об этом сообщили журналисты Суспильного.

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После нескольких взрывов в части районов Харькова исчез свет

В пятницу, 30 августа, в Харькове после обеда было громко. Там прогремела серия взрывов.

Собственно, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 14:54. Уже через несколько минут, а именно в 15:18, там прогремел первый взрыв.

Так, в городе прозвучало 4 мощных взрыва по состоянию на 15:27. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся по центральной части Харькова. Он отметил, что Россия била по гражданской инфраструктуре.

Через несколько минут появилась информация, что в части районов города исчезла электроэнергия.

В части районов Харькова исчез свет после серии взрывов,

– сообщили в Суспильному в 15:30.

По состоянию на 15:41 в регионе продолжается воздушная тревога.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.